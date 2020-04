ALOHA SPORT startet ersten virtuellen ALOHA Virtual Mai Triathlon

Auch wenn der Start der Triathlon-Saison 2020 noch auf sich warten lässt, können die Triathleten im Mai ihren ersten virtuellen Triathlon absolvieren. „Virtuell, aber doch real – gemeinsam, aber doch alleine,“ verspricht Stefan Leitner, die Zeit bis zu den ersten realen Triathlonbewerben in Österreich zu verkürzen.

Die Rückmeldungen der Lauf-Community und Partner auf den ersten ALOHA Virtual Spring Run haben ein unglaubliches, beispielloses Interesse an dem Konzept der virtuellen Rennen gezeigt. Hunderte Teilnehmer haben beim ersten ALOHA Virtual Spring Run am ersten Event-Wochenende teilgenommen und dabei Distanzen vom Marathon bis zum 1.000 Meter Lauf absolviert. Nicht immer standen Bestzeiten im Vordergrund. „Es ist schön zu sehen wie inspirierend ein Virtual Run sein kann. Wir hatten eine Teilnehmerin, die in Mallorca in Quarantäne ist, und auf ihrem Hausdach fünf Kilometer gelaufen ist.“

Als Ersatz für die ausgefallenen Triathlon-Bewerbe im Mai laden die Veranstalter zum nächsten Showdown. Vom 9. – 17. Mai findet der erste ALOHA Virtual Triathlon statt. Dabei werden zwei Distanzen, ein Fun-Bewerb und die Sprintdistanz angeboten. „Der ALOHA Virtual Triathlon kann zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 9. und 17. Mai bestritten werden. Die Ergebnisse können danach online auf www.alohasportevents.at eingetragen werden,“ so Stefan Leitner, der von der Ehrlichkeit der Athleten beim ersten ALOHA Virtual Spring Run positiv überrascht war. Über 95 Prozent der Athleten haben zur Bestätigung ihrer Leistung einen Screenshot hochgeladen, oder den Link zur Strava, Garmin, … Einheit gepostet. Nur so kann dieses Format funktionieren und Spaß machen!“

Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook Seite der Veranstalter und auf der Facebook Event Seite sowie auf www.alohasportevents.at