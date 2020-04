Steeltownman: Volle Rückerstattung der Startgebühr

Schweren Herzens musste das zehnjährige Jubiläum des Steeltownman in Linz abgesagt werden. Die Veranstalter hatten sich für heuer zahlreiche Goodies für die Athleten überlegt, um das Jubiläum gebührend zu feiern. „Leider ist eine Verschiebung aus organisatorischen Gründen für uns nicht möglich,“ so Peter Labmayer vom Veranstalterverein, „der genaue Termin für 2021 wird im Herbst bekanntgegeben. Wir sind weiters guter Dinge, dass die Aquathlon-Staatsmeisterschaft wieder am Pichlingersee ausgetragen wird.“

Von der Absage sind auch die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Aquathlon betroffen.

Alle bereits angemeldeten Teilnehmer erhalten ihre Startgebühr in den nächsten Tagen rücküberwiesen.

Wir appellieren an die Loyalität der Athleten mit kleinen Veranstaltern! Sofern es für euch finanziell verkraftbar ist, verzichtet bitte auf die Rückzahlung oder einen Teil eures Startgeldes und unterstützt die Vielfalt der Triathlon Veranstaltungen, die wir in Österreich haben. Danke im Namen der Österreichischen Triathlon Familie.