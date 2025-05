in

Der Schönberg 1/8MAN Triathlon kann 2025 leider nicht stattfinden. Das Kamphochwasser im Herbst des Jahres 2024 hat spürbare Schäden hinterlassen. Während die Aufräumarbeiten bereits abgeschlossen sind, konnten noch nicht alle Standhaltungen wieder durchgeführt werden. So wurde durch das historische Hochwasser die Technik im Freibad, in welchem der Schwimmbewerb des Triathlons ausgetragen wird, komplett zerstört.

