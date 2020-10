Zum ersten Mal seit 1981 belagern nicht tausende Triathleten die Bucht von Kailua Kona auf Hawaii.

Zwift versucht an diesem Wochenende jedoch, die Lücke für Elite und Age Group Athleten zu füllen und hat “17 Stunden Kona” angekündigt. In diesem 17 stehen stehen auf Zwift zahlreiche Laufeinheiten und Radausfahrten am Programm. Das Konzept umfasst eine Reihe von Social Rides mit den größten Namen in der Triathlon-Geschichte, vom mehrfachen Kona-Champions Mark Allen und Craig Alexander über die Allround-Multisport-Größen Michellie Jones und Javier Gomez bis hin zur Crème der aktuellen Jahre, einschließlich Jan. Frodeno, Anne Haug, Lucy Charles-Barclay und vielen mehr.