In Österreich liegt die Einhebung von Tageslizenzen bei den regionalen Triathlonverbänden in den Bundesländern. Bereits seit mehreren Jahren bemüht sich der Österreichische Triathlonverband um eine Harmonisierung und gleiche Lizenzkosten in Österreich. Diese Bemühungen scheinen für 2021 zu Fruchten.

Für das Triathlon-Jahr 2021 übernehmen nun immer mehr Landesverbände die Empfehlungen des Österreichischen Triathlonverbandes und werten die Tageslizenz mit einem Versicherungsschutz auf. Einer der ersten Landesverbände ist der Burgenländische Triathlonverband. Martin Mitteregger, Präsident des Burgenländischen Triathlonverbandes zu Trinews: „Der Tageslizenznehmer ist für den jeweiligen Wettkampftag Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversichert. Dies wiederum nimmt auch den Veranstaltern das Risiko, speziell in Folge von Haftungsbegehren von Athleten gegenüber Veranstaltern oder gegenüber anderen Athleten. Die Kosten für dieses neue Versicherungspaket wird über die Tageslizenzgebühr finanziert.”

Der Österreichische Triathlonverband orientierte sich bei den Empfehlungen für die Kosten der Tageslizenz an anderen internationalen Verbänden in Europa.

Die neuen ÖTRV Tages-Lizenzgebühren im Überblick