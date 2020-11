World Triathlon: Casado wiedergewählt – Kein ÖTRV Vertreter gewählt

Beim heute zu Ende gegangenem World Triathlon Kongress kam es zur erwarteten und geplanten Abstimmung um das Präsidentenamt. Die amtierende Präsidentin Marisol Casado aus Spanien wurde dabei mit 86 zu 43 Stimmen gegen Herausforderer Mads Freund wiedergewählt. Auf die Spanierin kommen aber schwere Zeiten zu, muss sie sich doch mit Vorwürfen des bisherigen “World Triathlon Tribunal” auseinandersetzen, die Casado die Einmischung in Angelegenheiten des neutralen Schiedsgericht vorwerfen.

Die ÖTRV Kandidaten Robert Michelmayr, Fritz Schwarz und Oliver Laaber gingen bei der Wahl der verschiedenen Gremien leer aus und wurden nicht gewählt.

Die Ergebnisse der Wahl des World Triathlon Kongresses

President:

Marisol Casado (ESP) 86 – ELECTED

Mads Freund (DEN) 43

Vice-Presidents:

Shin Otsuka (JPN) 98 – ELECTED

Debbie Alexander (RSA) 92 – ELECTED

Ian Howard (GBR) 74 – ELECTED

Antonio Alvarez (MEX) 73 – ELECTED

Alan Beckford (JAM) 49

Ria Damgren Nilsson (SWE) 43

Majid Amahroq (MAR) 26

Executive Board members:

Gabriela Gallegos (USA) 87 – ELECTED

Bernard Saint-Jean (FRA) 87 – ELECTED

Miles Stewart (AUS) 81 – ELECTED

Leslie Buchanan (CAN) 69 – ELECTED

Karen Araujo (TTO) 52

Shanelle Barrett (NZL) 38

Alan Beckford (JAM) 26

Longman Keshavarz (IRI) 18

Elected members of the Audit Committee

Victoria Brumfield (USA)

Beth Friberg (SWE)

Boubacar Gaye (SEN)

Jamie Gordon (GBR)

Narayana Ramachandron (IND)

Elected members of the Credentials Committee

Eligio Cervantes (MEX)

Jo-Annie Charboneau (CAN)

Maryia Charkouskaya-Tarasevich (BLR)

Xiaoran Chen (CHN)

Mahdi Goudarzi (IRI)

Elected members of the Legal & Constitution Committee

Nasser Alsaied (SYR)

Gale Bernhart (USA)

Patrice Brunet (CAN)

Stuart Corbishley (AUS)

Johan Druwe (BEL)

Jan Sterk (RSA)

Suzanne Tang (MAS)

Elected members of the Medical & Anti-Doping Committee

Marie-Claude Gregoire (CAN)

Doug Hiller (USA)

Yasser Hosny (EGY)

Ryoji Kasanami (JPN)

Claude Marble (FRA)

Sergio Migliorini (ITA)

Angela Pedro (POR)

Elected members of the Multisport Committee

Alicia Garcia (ESP)

Jianqiu Qin (CHN)

Melody Tan (MAS)

Brian Hinton (AUS)

Tim Yount (USA)

Diane Henderson (TTO)

Ahmed Allouch (TUN)

Elected members of the National Coaches Committee

Claudia Beristain (MEX)

Philippe Fattori (FRA)

Rodrigo Milazzo (BRA)

Kate Murray (RSA)

Stephen Sheldrake (NZL)

Rick Velati (GBR)

Hideki Yamame (JPN)

Elected members of the Paratriathlon Committee

Martin Breedijk (NED)

Beryl Campbell (RSA)

Grant Darby (CAN)

Lofti Labaied (TUN)

Neil Andrew MacLeod (ITA)

Christine Palmquist (USA)

Masamitsu Tomikawa (JPN)

Elected members of the Technical Committee

Jaime Cadaval (MEX)

Jorge García (ESP)

Lyndell Murray (AUS)

Ricardo Neves (BRA)

Kiriyo Suzuki (JPN)

Bela Varga (HUN)

Howard Vine (GBR)

Elected members of the Women’s Committee

Michelle Cooper (AUS)

Anne-Charlotte Dupont (FRA)

Bernard Hanratty (IRL)

Josefa Martinez (CHI)

Tomoko Wada (JPN)

Eva Werthmann (GER)

Elected members of the World Triathlon Tribunal

Monique Houten (BEL)

Barry Lipp (AUS)

David Markham (CAN)

Angelo Rigopoulos (ITA)