Der IRONMAN 70.3 Zell am See für 2021 ist ausverkauft. Die letzten 30 Startplätze gingen in den vergangenen sieben Tagen an die Athleten.

Neben dem IRONMAN Austria-Kärnten und der Premiere des IRONMAN 70.3 Graz, welche ebenfalls seit geraumer Zeit ausverkauft sind, ist nun auch der dritte IRONMAN Bewerb in Österreich ausverkauft.

Wer auf der Suche nach einem alternativen Event über die Mitteldistanz Ende August 2021 ist, kann bei der Premiere des ALOHA TRI Mondseeland Geschichte schreiben.