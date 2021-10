Im Rahmen des X-Triathlons in Innsbruck fanden heute die letzten nationalen Titelkämpfe der Saison statt. Während sich die Tirolerin Carina Wasle in einem einsamen Rennen an der Spitze ihren insgesamt zwölften Staatsmeistertitel, den vierten im Crosstriathlon, sicherte, siegte bei den Herren etwas überraschend der erst 20-jährige Vorarlberger Moritz Meier.

„Endlich wieder einmal ein gutes Rennen von mir. Ich hatte eigentlich keine gute Saison und war viel verletzt. Heute bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Ich war schon beim Schwimmen vorne und auch beim Radfahren ist es mir gut gegangen. Ich konnte auf jeder der fünf Radrunden eine Minute gutmachen und dann beim Laufen ist es auch gut gegangen. Die letzten Jahre war ich immer international unterwegs. Gott sei Dank ist es sich heuer wieder einmal ausgegangen bei den Staatsmeisterschaften zu starten“, resümiert Österreichs Crosstriathlon-Aushängeschild Carina Wasle.

„Mit einem Top 5-Platz hätte ich gerechnet, dass es aber der Staatsmeistertitel wird, das ist dann doch etwas überraschend! Mein Schwimmen ist ganz gut gewesen. Am Rad war es hart und abwechslungsreich und beim Laufen galt es den 1. Platz ins Ziel zu bringen, da meine Füße bereits zu krampfen begonnen haben“, so der 20-jährige Vorarlberger glücklich über seinen Premierentitel, nachdem er bereits 2019 bei den Junioren Österreichischer Meister in dieser Disziplin wurde.

Sehr zufrieden zeigt sich auch ÖTRV-Vizepräsident und Tirols Landesverbandspräsident Julius Skamen: „Trotz frischer Temperaturen in der Früh beim Start herrschten danach sommerliche Temperaturen in Innsbruck. Es waren würdige Staatsmeisterschaften mit einer exklusiven und herausfordernden Strecke. Der Staatsmeistertitel von Carina Wasle ist natürlich zusätzlich für Tirol eine tolle Sache. Es sind alle rundherum glücklich und es war heute ein würdiger Abschluss der Staatsmeisterschaften in Österreich.“

Österreichischer Meister in der Mannschaftswertung wurde das Team der SU TRI STYRIA.

Ergebnis ÖSTM Crosstriathlon Innsbruck, Damen

Standarddistanz (1.000m Schwimmen, 27km MTB, 9,6km Crosslauf)

1. Carina Wasle (Wave Tri Team TS Wörgl, T), 2:17:33,3h

2. Lena-Maria Aichner (SU TRI STYRIA, STMK), 2:24:02,4h

3. Gina Bin (HSV Triathlon Kärnten, K), 2:48:23,2h

Ergebnis ÖSTM Crosstriathlon Innsbruck, Herren

Standarddistanz (1.000m Schwimmen, 27km MTB, 9,6km Crosslauf)

1. Moritz Meier (Tri Team Bludenz, V), 2:00:46,5h

2. Marcel Spandl (SU TRI STYRIA, STMK), 2:01:11,5h

3. Daniel Niederreiter (Tri unlimited, S), 2:02:00,5h