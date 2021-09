Am 26. September fand die COVID-19 bedingte verschobene Premiere des neuen IRONMAN 70.3 Venice in Jesolo statt. Knapp 1.000 Athleten standen pünktlich um 08:00 Uhr an der Startlinie in Lido di Jesolo um bei aufgehender Sonne 1,9 Kilometer im 22 Grad warmen Meer, 90 flache Kilometer im Hinterland von Jesolo und 21,1 Kilometer im Zentrum von Lido di Jesolo zu bewältigen.

Von Anfang an wurde den Athleten ein schnelles Rennen in einer wahrhaft tollen Location versprochen: In weniger als 25 Minuten ist der Deutsche Hannes Butters als Erster aus dem Wasser, gefolgt von den Italienern Marco della Venezia und Stefano Rigoni. Hervorragend war auch die Leistung der ersten Damen, Alicia Pyszka-Bazan aus Polen beendete die 1,9 Kilometer in nur 28:22, gefolgt von der Schweizerin Sandra Daenzer und der Italienerin Michela Tessaro.

Auch die Radstrecke wurde vom Deutschen Butters dominiert, der die 90 km lange Strecke von Jesolo über Cavalino Treporti bis nach Eraclea in 2:03:14 mit durchschnittlich 44 km/h absolvierte. Eine flache Radstrecke, die 90 Kilometer in Aeroposition ermöglicht und für schnelle Bestzeiten geeignet ist. Die schnellste Athletin benötigte für die 90 Kilometer

Ebenso bewiesen die Athletinnen ein unglaubliches Tempo, mit einem Durchschnitt von 37km/h beendete Alicia Pyzka die Radetappe in 2:22:35 Stunden.

Am Mittag, nach nur 3:58:55, feierte Hannes Butter, bei seinem ersten IRONMAN 70.3 Rennen einen Start-Ziel Sieg. Länger hätte die Laufstrecke allerdings nicht sein dürfen, da der Belgier Siebe de Winter und der Italiener Bruno Pasqualini mit jedem Schritt auf der Laufstrecke näher kamen. Die Finishline des IRONMAN 70.3 Venice befindet sich direkt vor dem Leuchtturm, dem Wahrzeichen der Region. Die Athleten werden auf der dreimal zu laufenden sieben Kilometer Runde begleitet von tausenden Zuschauern, die an jedem Meter für Stimmung sorgen.

Weniger als eine halbe Stunde später kamen die ersten Athletinnen in den Zielkanal: Alicja Pyszla-Basan gewann in nur 04:26:14, gefolgt von der Schweizerin Sandra Daenzer und der Italienerin Arianna Valenti.

Top 5 der Männer

1. Hannes Butters GER 03:58:55

2. Siebe de Winter BEL 03:59:24

3. Bruno Pasqualini ITA 04:01:02

4. Tommaso Paoletti ITA 04:02:11

5. Stefano Rigoni ITA 04:03:32

Top 5 der Frauen

1. Alicja Pyszla-Basan POL 04:26:14

2. Sandra Daenzer ON 04:30:40

3. Arianna Valenti ITA 04:38:18

4. Michela Tessaro ITA 04:45:08

5. Jessica Koch GER 04:45:25

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN 70.3 Venice