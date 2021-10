Die Verträge von Lisa Perterer und Sara Vilic mit dem Heeresleistungssportzentrum werden mit Ende Oktober nicht mehr verlängert. Nach zehn Jahren beim Österreichischen Bundesheer bricht den beiden Athletinnen ein großer finanzieller Polster weg, der es ihnen in den letzten Jahren ermöglicht hatte, sich auf den Sport zu konzentrieren.

Beide feierten in der Vergangenheit große Erfolge. Lisa Perterer nahm zwei mal an Olympischen Spielen teil, stand achtmal am Weltcup Podest und ist derzeit die Nummer 33 der Welt. Sara Vilic vertrat Österreich einmal bei den Olympischen Spielen, feierte zwei Podestplätze im Weltcup und einen Podestplatz in der World Triathlon Serie.

Laut Vilic möchte das Österreichische Bundesheer zukünftig auf den Nachwuchs setzen, und den Platz jüngeren Athleten zur Verfügung stellen.

Der Vertrag mit dem Österreichischen Bundesheer mit Österreichs bestem Kurzdistanz-Triathleten Alois Knabl wurde um weitere drei Jahre verlängert. Knabl präsentierte sich in den letzten Jahren konstant im Spitzenfeld bei World Triathlon Series Rennen.