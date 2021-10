Die abwechslungsreiche Bewegung fördert Körper, Köpfchen und den Teamspirit.

Ab Mitte Oktober brausen wieder jede Menge gelb-schwarz-gestreifter Nachwuchstriathleten rund um den Oedtersee in Traun. Das Tri Team 1.USC Traun kommt mit seinem Nachwuchs-Training dem natürlichen Bewegungsbedürfnis entgegen und bietet den Kids schon ab Schulalter mehr als Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Bewegung trägt erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen und psychosozialen Entwicklung der Kinder bei.

“Bei den Kids war Triathlon als Multi-Sport nie aus der Mode – es ist ihre Natur, dass sie sich bewegen möchten. Durch die technologisierte Umwelt, enormen Straßenverkehr, verwahrloste Spielplätze, Fernsehen und Computerspiele wird aber die Bewegungswelt der Kinder immer weiter eingeschränkt. Als Triathlon Verein sehen wir es als unsere Pflicht, den Kindern (und auch Eltern) zu zeigen, dass abwechslungsreicher Sport nicht nur cool, sondern zudem auch gesund und besonders in Hinblick auf das spätere Erwachsenenleben um ein multi-faches nachhaltiger ist. Denn: Was die Kinder jetzt in ihrem natürlichen Bewegungsablauf als Grundlage technisch korrekt erlernen und festigen, das kann ihnen später als Erwachsener niemand mehr nehmen!” beschreibt Claudia Leitner, staatlich geprüfte Trainerin und selbst Mutter eines erfolgreichen Nachwuchs-Triathleten, die Motivation hinter der Nachwuchsarbeit. “Da alles sehr spielerisch abläuft, merken die Kids teilweise gar nicht, wie oft sie eigentlich sprinten. Die Jugendlichen stellen dann irgendwann fest, wie gut ihnen der Sport tut. Wenn das der Fall ist, haben wir alles richtig gemacht, denn genau darum geht’s: den Kids zu vermitteln, dass der Sport dem Körper, aber auch dem Geist guttut.”

Triathlon als Multi-Sport ist mehr als Schwimmen, Laufen und Radfahren

Es werden beim Triathlon neben den konditionellen Fähigkeiten wie Kraft- und Schnelligkeitsausdauer auch koordinative Fähigkeiten wie Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit verbessert. Gleichzeitig ist die Belastung für Muskulatur und Bindegewebe durch die vielseitige Beanspruchung des Körpers bei gleichem Zeitaufwand geringer als bei vielen anderen Sportarten. Aber das ist noch längst nicht alles. Der natürliche Spass an Bewegung wird bei den Traunern genauso wie der Teamspirit mit immer wieder neuen Erlebnissen unterstützt und gefördert. So finden die abwechslungsreichen Trainingseinheiten mit den beiden staatliche geprüften Trainerinnen Claudia Leitner und Birgit Donnabauer indoor und outdoor statt. Zum Beispiel beim Radfahren rund am Oedtersee-Gelände und an der Traun, in unserem Trauner Motorikpark, beim Laufen rund um den See, im Stadion oder am Sandstrand, mit Treppensteigen, oder bei Orientierungsläufen. Beim Schwimmen wird zwar ein korrekter, technisch guter Kraulstil angestrebt, aber auch hier wird mit möglichst vielseitigem Training für viel Abwechslung gesorgt.

Birgit Donnabauer ist im Bezirk Linz-Land bekannt für ihre motivierenden und lustigen Schwimmkurse. “Die Kids lernen alle Schwimmstile, tauchen, Hindernisschwimmen und das ganze spielerisch. Meine Phantasie ist hier grenzenlos. Hauptsache das Training macht Spass und fördert das Dauerleistungsvermögen. Der Erfolg kommt dann ganz nebenbei.”

Workshops und Wettkämpfe

Angeboten werden beim Tri Team 1.USC Traun auch spannende Workshops gemeinsam mit den Eltern oder Trainingsbesuche von den erfolgreichen Age Group Athleten. Jedes Kind wird Mitglied des Tri Team 1.USC Traun und erhält eine ÖTRV Lizenz. Das erworbene Können wird im einheitliche Team-Outfit voller Stolz in den Sommer-Monaten dann bei den großartigen regionalen und nationalen Nachwuchsbewerben präsentiert. Besonders in Oberösterreich finden wir hier mit den ALOHA-Bewerben ein top Umfeld. “Spätestens da werden dann auch die Eltern mit dem Triathlonfieber infiziert. Wenn sie es nicht vorher schon waren.” schmunzelt die Sektionsleiterin Sophie Brandl.

Kostenloses Schnuppertraining am 15.Oktober 2021

Um den Bewegungs interessierten Kindern (und Eltern) die Möglichkeit zu geben, Triathlon Luft zu inhalieren, wird am Freitag, 15. Oktober um 15:00 Uhr ein kostenloses Schnuppertraining angeboten. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher rasch anmelden unter: http://triathlon.usctraun.at/trikidsanmeldung

Der Verein TRI TEAM 1.USC TRAUN

Die Triathlon Sektion des Union Sportclub Traun wurde 2009 gegründet. Der Verein fällt mit seinen nationalen und internationalen Leistungen, aber auch mit seiner Teamenergie in den letzten Jahren immer wieder im ganzen Land positiv auf.

Von den Jüngsten, den Trikids, über zahlreiche Agegroup Starter und bis hin zu Ironman Hawaii Teilnehmern, kann der Verein vorweisen. Trainiert wird gemeinsam beim Badezentrum und im Stadion Traun. Im Sommer treffen sich die Mitglieder dann am Oedter See “Am Strand, bei der Palme.” zum Schwimmen, Radfahren und Laufen.