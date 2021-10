Nach einem Jahr Pause kehren die Challenge Awards wieder zurück. In jeder Kategorie sind bis zu vier Rennen nominiert. Die Nominierung erfolgte aufgrund der Athletenumfragen nach dem Event. Bis Montag, 11. Oktober 23:59 Uhr können nun alle Challenge Fans ihre Stimme abgeben und die besten Challenge Events 2021 wählen. Es ist nicht erforderlich, in jeder Kategorie seine Stimme abzugeben. In der Kategorie “Schönste Radstrecke” und in der Kategorie “Bester Newcomer Event” wurde die Challenge St. Pölten nominiert.

Die Gewinner werden am Mittwoch, 20. Oktober bekannt gegeben.

Link: Challenge Awards 2021