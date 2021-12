Du suchst verzweifelt nach Gründen (manche würden sagen Ausreden?), warum du langsam schwimmst? Da bist d nicht allein. Auch wenn die erste Vermutung die naheliegendste ist (ist es möglich, dass du beim Training etwas nachgelassen hast?), ist es durchaus möglich, das Becken zu betrachten, in dem du schwimmst. Wenn du jemals aus dem Wasser gestiegen bist und dir gedacht hast: “Verdammt, was ist los mit mir, warum schwimme ich heute so langsam?” Nicht alle Schwimmbecken sind gleich. Manche sind langsamer und manche schneller als andere.

Faktoren wie die Tiefe des Beckens, die Wassertemperatur, die Gestaltung der Abflussrine, die Bahnen und die Breite der Bahnen – und sogar die Anzahl der Personen im Becken – können sich auf deine Schwimmgeschwindigkeit auswirken. Und es mag wie Hokuspokus klingen, aber es gibt einige Sportler und Trainer, die glauben, dass ein Schwimmbad, in dem einmal schnelle Zeiten geschwommen wurden, einen gewissen Status und eine gewisse Mystik haben kann: “Das ist ein schnelles Becken, da schwimmt man schnell” – und so führt der Erfolg zum Erfolg.

Doch bevor wir uns mit den weniger wissenschaftlichen Gründen befassen, schauen wir uns die wichtigsten Faktoren an, die ein Schwimmbad wirklich schnell machen.

Was ein Becken schnell macht: Die Tiefe

Flache Becken sind langsam, weil die Wasserströmung auf einen zurückprallt, aber sehr tiefe Becken, wie das Schwimmen in einem Tauchbecken, fühlt sich oft langsam an, weil sich den Boden unter einem nicht so schnell bewegt.

Flache Becken sind in der Regel eher wellig oder turbulent, weil die Wellen vom Boden abprallen und Turbulenzen erzeugen. Generell gilt: Ruhigeres Wasser bedeutet schnelleres Wasser. Sehr tiefe Becken sind jedoch nicht immer schneller, weil sie keinen Bezugspunkt bieten. Der “goldene Mittelweg” ist eine Wassertiefe von etwa drei Metern (die olympische Norm ist 9,84 Fuß oder drei Meter), die genug Tiefe bietet, um die Wellen zu reduzieren, und dem Schwimmer gleichzeitig erlaubt, den Beckenboden zu sehen und einen Bezugspunkt zu haben.

Was einen Pool schnell macht: Die Abwasserrinnen und Bahnen

Auch die Gestaltung der Rinnen eines Schwimmbeckens kann einen erheblichen Einfluss auf das “schnelle Gefühl” eines Schwimmbeckens haben. Ein Becken mit einer umlaufenden Überlaufrinne absorbiert die Wellen, wodurch die Wasserturbulenzen verringert werden und schnelleres Schwimmen möglich ist. Es gibt einen Grund, warum die schicken olympischen Schwimmbecken alle mit Hightech-Rinnen ausgestattet sind, die die Wellen verschwinden lassen.

Das Gleiche gilt für Bahnseile: Breite, haltbare “Anti-Wellen”-Bahnseile absorbieren den Wellengang von Bahn zu Bahn und sorgen für viel schnellere Bedingungen als dünne Bahnlinien, die kaum dazu beitragen, die Wellen von einer Bahn zur nächsten zu dämpfen. Auch die Breite der Bahnen kann eine Rolle spielen: Breitere Bahnen schaffen schnellere Bedingungen als schmalere Bahnen.

Was einen Pool schnell macht: Die Temperatur und die Wasserqualität

Die Wassertemperatur ist ein weiterer wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss, insbesondere wenn das Wasser zu warm ist. Die offizielle Wassertemperatur für Schwimm-Wettkämpfe liegt zwischen 25,5 und 26,5 Grad Celsius Bei kälteren Temperaturen kann es schwierig werden, gut zu schwimmen (wenn überhaupt!), und Temperaturen darüber führen zu Überhitzung.

Das Kreislaufsystem eines Schwimmbeckens kann dazu beitragen, dass die Chemikalien schlecht zirkulieren und den Schwimmern das Atmen erschweren. Hallenbäder können eine reale und eine eingebildete Wirkung haben. Wenn es dunkel und nicht geräumig ist, fühlt man sich langsam, weil es ein bisschen klaustrophobisch ist. Auch die schlechte Luftzirkulation der Chemikalien kann das Atmen erschweren.

Einiges davon ist in deinem Kopf

“Wenn man in einem Schwimmbad ist, von dem man weiß, dass es schon viele schnelle Zeiten hervorgebracht hat oder in dem einige der Besten der Welt trainieren, kann man nicht anders, als das Schwimmen ernster zu nehmen und sich mehr zu konzentrieren. Das führt im Allgemeinen zu besseren Ergebnissen”, sagen Trainer.