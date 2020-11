Neue IRONMAN Events in Polen 2021

Die Hinweise für hochfliegende Ambitionen machten von Anfang an Schlagzeilen: Der Enea IRONMAN® 70.3® Gdynia Triathlon 2015 in Polen begann mit einem lauten Knall – nicht aus der Startpistole, sondern mit einem Flugzeug der Marke IRONMAN, das die Schwimmstrecke nur Sekunden vor dem Start der Athleten überflog.

Jetzt, fünf Jahre nach seinem spektakulären Auftritt auf der internationalen Triathlon-Bühne, wird Polen im Jahr 2021 Gastgeber von zwei weiteren Veranstaltungen der IRONMAN-Gruppe sein: IRONMAN Gdynia am 8. August 2021 und IRONMAN 70.3 Warschau am 6. Juni 2021. Sie schließen sich dem bereits bestehenden Enea IRONMAN 70.3 Gdynia und dem 5150 Triathlon Series™ in Warschau an, sodass vier Rennen in Polen im kommenden Jahr sattfinden werden.

IRONMAN Gdynia und IRONMAN 70.3 Gdynia werden beide am 8. August 2021 ausgetragen. IRONMAN 70.3 Warschau und 5150 Triathlon Serie Warschau werden beide am 6. Juni 2021 ausgetragen.

„Unser Team in Polen hat sich durch herausragende operative Leistungen und ein Rennerlebnis, das Athleten aus ganz Europa angezogen hat, einen Namen gemacht. Ihre Bemühungen und Qualitäten kommen am besten dadurch zum Ausdruck, dass sie gerade einen sehr erfolgreichen IRONMAN 70.3 Gdynia unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt haben”, sagte Stefan Petschnig, Managing Director IRONMAN Europe, Middle East and Africa.

„In Gdynia einen IRONMAN über die gesamte Distanz in Polen auszurichten war selbstredend. Es gibt einfach keinen besseren Ort”, sagte Rennleiter Michał Drelich. „Einige der weltbesten Triathleten wie Daniela Ryf, Mirinda Carfrae, Jan Frodeno und Patrick Lange standen hier schon an der Startlinie. Noch wichtiger ist, dass die Altersklasse-Athleten aus der ganzen Welt die Atmosphäre schätzen gelernt haben, die ihnen die Stadt und die Gemeinde Gdynia bieten. Mit einem IRONMAN- und einem IRONMAN 70.3-Rennen am gleichen Wochenende freuen wir uns auf ein einzigartiges Triathlon-Fest”.

Die Teilnehmer des ersten IRONMAN Gdynia müssen 3,8 km (2,4 Meilen) in den gewöhnlich ruhigen Gewässern der Danziger Bucht schwimmen, gefolgt von einer anspruchsvollen 180 km (112 Meilen) langen Radstrecke, die durch grüne Wälder, Sommerfelder und über die anspruchsvollen Hügel der Kaschubei zurück nach Gdynia führt. Die 42,2 km (26 Meilen) lange Laufstrecke führt entlang der breiten Hauptstraßen des Stadtzentrums und der Strandboulevards, bevor sie direkt am Sandstrand im beliebtesten Teil der Stadt endet.

„Gdynia liebt den Triathlon”, sagte Wojciech Szczurek, Bürgermeister von Gdynia. „Vor sechs Jahren haben wir die erste IRONMAN 70.3-Veranstaltung in unserem Land überhaupt angekündigt. Heute können wir sagen, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Im Jahr 2021 reihen wir uns mit mehreren Veranstaltungen in den elitären Kreis der IRONMAN-Gastgeberstädte ein. Ich fühle mich wirklich geehrt und ich glaube, dass dies ein weiterer Riesenschritt nach vorn ist, nicht nur für die Veranstaltung selbst, sondern auch für die Entwicklung dieses schönen Sports in Polen”, fügte er hinzu.

Neuer IRONMAN 70.3 in Warschau

Auch Warschau wird polnische IRONMAN-Geschichte schreiben, wenn am 6. Juni 2021 der neue IRONMAN 70.3 Warschau stattfindet. Neben Kopenhagen (Dänemark) und Tallinn (Estland), ist Warschau die dritte europäische Hauptstadt, die nun im Jahr 2021 Gastgeber eines IRONMAN-Events sein wird.

Sowohl der IRONMAN 70.3 Warschau als auch die 5150 Triathlon-Serie Warschau starten am Zegrzynski-See, einem beliebten Wochenend-Ausflugsziel in den Vororten Warschaus. Eine flache und schnelle Radstrecke führt die Athleten in die Wechselzone 2 im Stadtzentrum, in der einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der polnischen Hauptstadt zu sehen sein werden, darunter die Warschauer Zitadelle, die Altstadt, das Königsschloss und das Nationalstadion. Die Laufstrecke im Herzen der Stadt ermöglicht es den Teilnehmern, die Altstadt und andere Sehenswürdigkeiten wie das Große Theater, die Nationaloper, den Pilsudskiego-Platz, Krakowskie Przedmieście, die Karowa-Straße und Arkady Kubickiego zu besichtigen. Die Ziellinie befindet sich im Multimedia-Brunnenpark.

„Die 5150 Triathlon-Serie Warschau wurde bereits vier Mal ausgetragen und zog fast sechstausend Athleten an. Die Menschen und die Gemeinde von Warschau haben bewiesen, dass Triathlon durch ihre Adern fließt. In den letzten Jahren gab es in unserer Stadt zahlreiche Massensportveranstaltungen, an denen zahlreiche Warschauer teilgenommen haben. Für uns war die Aufnahme des IRONMAN 70.3 Warschau nur eine Frage der Zeit. Ich freue mich, dass unsere Einwohner eine neue Gelegenheit haben werden, sich selbst herauszufordern”, sagte Renata Kaznowska, stellvertretende Bürgermeisterin von Warschau.

Die allgemeine Anmeldung für den IRONMAN Gdynia, Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, IRONMAN 70.3 Warschau und die 5150 Triathlon-Serie Warschau wird am 2. Dezember geöffnet.

Der IRONMAN Gdynia 2021 bietet 30 Altersklassen-Qualifikationsplätze für die IRONMAN-Weltmeisterschaft 2021 in Kailua-Kona, Hawai’i. IRONMAN 70.3 Warschau bietet 40 Altersklassen-Qualifikationsplätze für die Intermountain Healthcare IRONMAN 70.3 World Championship presented by Utah Sports Commission 2021 am 17. und 18. September 2021 in St. George, Utah, USA.