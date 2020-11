Top-Ergebnis für Pauger beim Saisonabschluss

In Valencia (ESP) fand heute der vierte und letzte Weltcup der Saison statt. Der Vorarlberger Leon Pauger landete trotz Radsturz in der unmittelbaren Vorbereitung auf das Rennen auf dem 15. Platz. Der Sieg ging abermals an Weltmeister Vincent Luis (FRA).

Bei knapp 20° C Außentemperatur hieß es beim Weltcup in Valencia noch einmal „all out“. So auch für den Österreicher Leon Pauger, für den der Bewerb der Saisonabschluss war. Nach einem Radsturz auf regennasser Straße am Donnerstag ging der 21-Jährige mit einer Prellung am Handgelenk gehandicapt in das Rennen. Nach dem Schwimmen konnte er sich im großen Verfolgerfeld am Rad positionieren und arbeitete gut mit, um das Tempo hochzuhalten. Vorne weg mit Weltmeister Vincent Luis (FRA), dem zweifachen Olympiasieger Alistair Brownlee (GBR) und Pierre Le Corre (FRA) aber ein gut zusammenarbeitendes Trio, welches die Führung auf den 20 km langen flachen Radkurs bis in die zweite Wechselzone nicht mehr abgab.

Der erst 21-Jährige überquerte als 15. die Ziellinie und zeigte erneut in einem stark besetzten Feld groß auf. Den vierten Sieg im vierten Rennen konnte Weltmeister Vincent Luis feiern. Auch wenn es für kurze Zeit so aussah, als ob der zweifache Olympiasieger Alistair Brownlee den Sieg des Franzosen noch verhindern könnte. Luis konnte die alle Attacken des Briten abwehren und sich erneut zum Sieger küren.

Stimmen zum Rennen:

Leon Pauger:

“Der Start lief gut, das Schwimmen dann aber leider nicht, an der ersten Boje war ich relativ weit hinten. Aufgrund der Prellung an der Hand war ich in dieser Disziplin gehandicapt. Am Rad habe ich in der Verfolgergruppe gut mitgearbeitet und viel investiert, ich habe mich stark gefühlt. Leider bin ich nicht gut in die Wechselzone hineingekommen, die schnellen Jungs waren schon weg. Ich habe dann noch einen soliden Lauf hingelegt. Mit diesem Saisonabschluss im starken Teilnehmerfeld bin ich zufrieden. Rang 15 ist mit dieser Vorgeschichte ein akzeptables Ergebnis. Vor zwei Tagen konnte ich die Hand kaum bewegen. Ich bin froh, dass ich überhaupt starten konnte. Nun freue ich mit auf die Saisonpause, bevor es Ende November mit dem ÖTRV nach Fuerteventura ins Trainingslager geht.“

ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr:

„Es war insbesondere nach dem Radsturz wieder eine richtig gute Leistung in einem starken Feld von Leon. Seine Saison war durchwegs sehr gut. Er ist sicher der Aufsteiger der Saison. Wir werden mit diesen Leistungen in den nächsten Jahren sicher auf ihn zählen können!“

Ergebnis ITU Weltcup Valencia (ESP)

Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen)

1. Vincent Luis (FRA), 50:22 min

2. Alistair Brownlee (GBR), 50:25 min

3. Jelle Geens (BEL), 50:33 min

15. Leon Pauger (Triathlonclub Dornbirn, V), 51:35 min