“Back in the city” – Das Tri Team Murtal veranstaltet am 01.05.2023 den ersten Stadttriathlon in Knittelfeld. Angeboten wird eine Olympische Distanz für Einzelstarter sowie ein Staffelbewerb über die Sprintdistanz.

“Unsere Hauptmotivation diesen Bewerb auf die Beine zu stellen ist, dass wir den Triathlonsport wieder zurück in die Stadt bringen wollen. Die Teilnehmer sollen von den Zuschauern in der Innenstadt angefeuert und zu Höchstleistungen gepusht werden,” so Patrick vom Veranstalterteam Tri Team Murtal

Mit der Unterstützung der Gemeinde Knittelfeld ist es möglich einen Triathlon im Frühjahr anzubieten, wenn die Seen noch kühl sind. Den geschwommen wird nicht in einem See, sondern im Freibad.

Die Hard Facts: “Schwimmen im 50m Freibecken, Radfahren mit Windschattenverbot auf einem komplett gesperrten Rundkurs und Laufen mitten in der Innenstadt.”

Alle Informationen auf www.tri-team-murtal.at!