Triathleten schuld am Schwimmverbot am Ausee

Ein Bericht der NÖN stoß anfangs auf großes Kopfschütteln bei den Triathleten. Am Ausee bei Blindenmarkt wird eine Badezeit von 1. Mai bis 31. August, mit Schwimmzeiten von 8 bis voraussichtlich 21 Uhr festgelegt.

Grund dafür ist, dass seit April teilweise zu sehr frühen Morgenstunden am Ausee von einer Trainingsgruppe trainiert wurde. “Manchmal waren die Athleten bereits um 5.22 Uhr im Wasser,” so ein Anrainer zu Trinews. Am Ausee grenzen zahlreiche Häuser direkt an den See mit direktem Zugang an. “An ein Schlafen bei offenem Fenster war dann nicht mehr zu denken.”

Das Problem, wie Trinews geschildert wurde, waren nicht die Schwimmer. “Die Schwimmer wurden von einer Trainerin am Stand-Up Paddle begleitet und die Kommunikation zwischen Schwimmer und Trainerin war sehr laut. Als wir sie darauf hingewiesen hatten, wurde nicht gerade den Umgangsformen konform geantwortet.”

“Nachdem die Gemeinde nicht will, dass es bei den Anrainern zum Aufstand kommt, haben wir uns für diese Baderegeln entschieden“, erklärt Ortschef Wurzer. Diese Regeln treffen nun alle Sportler, die gerne auch ruhig und leise am Ausee Schwimmen waren.

Triathlet Heribert Laaber, der in den NÖN mit “Das Kläffen der Hunde, das Geschrei von spielenden Kindern, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Bäume, – alles Lärm, der unerträglich ist? Wer veranlasst so einen Wahnsinn? Ticken die noch richtig?“ seinen Unmut kund tat, muss sich also bei seinen Sportkameraden bedanken, die ohne Blick auf die Folgen das Training in ihrer Trainingsgruppe am Ausee absolvierten.