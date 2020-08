Ausee Triathlon Blindenmarkt 2020 ausverkauft

Der Ausee Triathlon Blindenmarkt ist COVID-19 bedingt heuer auf 240 Teilnehmer beschränkt. Das Teilnehmerlimit wurde gestern, knapp zwei Wochen vor der Veranstaltung erreicht, und die Organisatoren mussten die Anmeldung schließen.

“Startplätze des Volksbank Ausee Triathlon Blindenmarkt 2020 sind gut aber leider AUS. Danke für euer Vertrauen! Auf der Website gibt es die Möglichkeit sich auf die Warteliste einzutragen. Vielleicht wird ja der eine oder andere Platz frei,” so das Statement der Veranstalter. Hier geht es zur Warteliste für den Ausee Triathlon Blindenmarkt.

In Blindenmarkt werden heuer drei Bewerbe zu je 80 Teilnehmern ausgetragen. Der erste Bewerb startet um 09:30 Uhr, der zweite Bewerb um 11:00 Uhr und der dritte Bewerb um 12:30 Uhr.

Die nächsten Bewerbe in der Region sind der Traismauer Triathlon am 29. August und der ALOHA TRI Steyregg am 5. September.