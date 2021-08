Bei strahlendem Sonnenschein stellten sich am Sonntag, dem 15. August rund 400 AthletInnen der schweißtreibenden Herausforderung „Thiersee Triathlon 2021“. Bereits zum dritten Mal lockte der Dreikampf in atemberaubender Kulisse TriathletInnen aus nah und fern zum idyllischen Hochplateau im Kufsteinerland. Neben der Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km und 295 hm Radfahren und 5 km Laufen), auf der im Rahmen des Events die Tiroler Meister ermittelt wurden, konnten sich die SportlerInnen auch für den Kurz-Triathlon entscheiden. Gemäß den olympischen Vorgaben galt es in dieser Disziplin 1.500 Meter im Wasser, 40 Kilometer und 590 Höhenmeter auf zwei Rädern sowie 10 Laufkilometer zu bewältigen. Ergänzt wurde das Programm durch einen Nachwuchsbewerb am Vormittag. „Der dritte Thiersee Triathlon war ein Erfolg auf ganzer Linie. Die TeilnehmerInnen trotzten den hohen Temperaturen und meisterten die herausfordernde Strecke, auf der es unzählige Höhenmeter zu bezwingen galt, mit Bravour“, so Thomas Trainer vom austragenden Verein Tri & Run Thiersee.

Kampf der Generationen bei Tiroler Meisterschaften im Sprint-Triathlon

Die Austragung der Tiroler Meisterschaften über die Sprintdistanz versprach bereits im Vorfeld einen packenden Wettkampf. Und die zahlreichen ZuschauerInnen wurden nicht enttäuscht. So bot sich bei den Herren ein spannendes Duell á la Alt-gegen-Jung. Auf weiten Teilen der Strecke lieferten sich der erfahrene Albuin Schwarz, welcher zu den Größen in der Tiroler Triathlon-Szene zählt, und die Nachwuchsathleten Leo Fill und Jonas Felbar vom Verein SkiTri Zirl ein mitreißendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Schlussendlich hatten die Youngsters die Nase vorne: Fill konnte den Wettkampf mit einer Zeit von 1:05:28 für sich entscheiden und kürte sich somit zum Tiroler Meister. Knapp dahinter landete Felbar auf dem zweiten Platz. Routinier Schwarz wurde auf den dritten Rang verwiesen. Auch bei den Damen holte sich eine Nachwuchshoffnung den Meistertitel. Mit einer Zeit von 1:09:02 ging die junge Zillertalerin Tabea Huys als Erste über die Ziellinie. Sabrina Exenberger sowie Katharina Feuersinger vom Wave Tri Team TS Wörgl sicherten sich in der Tiroler Meisterschaftswertung die beiden Podestplätze dahinter.

Olympische Distanz in deutscher Hand

Auch der Kurz-Triathlon war nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen ein heißes Pflaster. Schlussendlich ging der Sieg sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nach Deutschland. Mit einer Zeit von 2:04:44 setzte sich Simon Huckestein (Triathlon Wetterau-Friedberg) durch und sicherte sich den Gesamtsieg beim dritten Thiersee Triathlon. Der Salzburger und 9-fache Ironman-Finisher Thomas Angerer wurde Zweiter. Den dritten Platz sicherte sich der Deutsche Manuel Maier. Bei den Damen entschied die Kölnerin Madlen Kappeler (2:20:15) das Rennen für sich. Ihre Landsfrauen Valeria Kleiner und Renate Forstner belegten mit jeweils einigen Minuten Rückstand die Ränge 2 und 3.

Ergebnisse 3. Thiersee Triathlon 2021 auf einen Blick:

Olympische Distanz

Damen:

Madlen Kappeler, Kölner Triathlon-Team 01 e.V. (GER), 2:20:15 Valeria Kleiner, o.V. (GER), 2:24:09 Renate Forstner, BaderMainzl TriTeam TSC 1860 Rosenheim (GER), 2:29:18

Herren:

Simon Huckestein, Triathlon Wetterau-Friedberg (GER), 2:04:44 Thomas Angerer, X3 Team Austria (AUT), 2:08:14 Manuel Maier, LC Buchendorf (GER), 2:08:38

Sprintdistanz mit Tiroler Meisterschaften

Damen:

Tabea Huys, Make it Happen Triathlon (AUT), 1:09:02 Maria Paulig, Team Icehouse e.V. (GER), 1:11:44 Sabrina Exenberger, Wave Tri Team TS Wörgl (AUT), 1:12:06

Tiroler Meisterschaften:

Tabea Huys, Make it Happen Triathlon, 1:09:02 Sabrina Exenberger, Wave Tri Team TS Wörgl, 1:12:06 Katharina Feuersinger, Wave Tri Team TS Wörgl, 1:17:47

Herren:

Leo Fill, SkiTri Zirl (AUT), 1:05:28 Jonas Felbar, SkiTri Zirl (AUT), 1:05:49 Tino Warnecke, WWW Racing (GER), 1:05:52

Tiroler Meisterschaften: