IRONMAN hat Änderungen an den Ausgaben 2021 und 2022 der IRONMAN® 70.3® World Championship angekündigt, die auf den anhaltenden globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie basieren. Es wird erwartet, dass Reise- und Grenzbeschränkungen verhindern, dass bis zur Hälfte des Athletenfeldes an der IRONMAN 70.3 World Championship 2021 teilnehmen kann. Infolgedessen wird das Rennen am Samstag, dem 18. September, zu einer eintägigen Veranstaltung mit Männern und Frauen. Außerdem wird auch die geplante IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft 2022 in Taupō, Neuseeland, in St. George, Utah, ausgetragen. St. George bietet der reisebeschränkten Sportlergemeinschaft die Möglichkeit, vom 28. bis 29. Oktober 2022 in einem zweitägigen Format im „Land of Endurance“ die IRONMAN 70.3 World Championship auszutragen.

Neuseeland bleibt ein traditionsreiches und besonderes Reiseziel für die IRONMAN Group-Events, und trotz der aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Grenz- und Reisebeschränkungen sind sowohl Neuseeland- als auch IRONMAN-Vertreter am diskutieren, wie die IRONMAN 70.3 World Championship Event in Zukunft nach Taupō gebracht werden kann.

Die bereits angekündigte IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2023 in Lahti, Finnland, wird wie geplant stattfinden.