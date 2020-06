Südkärnten Triathlon 2020 aufgrund von COVID-19 abgesagt

Während in Kärnten mit Kärnten läuft wohl die erste Großveranstaltungen mit einem neuen Konzept ausgetragen werden wird, wird ein anderes Highlight im Spätsommer in Kärnten Opfer von Covid-19. Der 3. Südkärnten Triathlon über die Mitteldistanz im September muss abgesagt werden. “Es ist uns als Veranstalter nicht möglich, so eine große Verantwortung zu tragen,” begründen die Veranstalter, die Dorfgemeinschaft Gösselsdorf – Tri Team die Absage.

Angemeldeten Teilnehmern bieten die Organisatoren zwei Optionen: