Start in die neue IRONMAN VR World Tour 2020 in Klagenfurt

IRONMAN VR World Tour bietet das einzigartige Erlebnis, fünf klassische Rennstrecken von Klagenfurt (Österreich), Chattanooga (Tennessee, USA), Langkawi (Malaysia), Port Elizabeth (Südafrika) und Taupō (Neuseeland) zwischen 19. Oktober und 22. November virtuell zu bestreiten.

Es ist kein Geheimnis, dass IRONMAN®-Athleten gerne reisen. Sei es um im Ausland eine neue Herausforderung zu suchen oder wegen der einmaligen Erfahrung, eine neue Triathlon-Gemeinschaft auf einem anderen Kontinent kennenzulernen. Doch internationale Reisen sind im Moment schwierig. Deshalb stellt IRONMAN heute die IRONMAN® VR® World Tour vor.

Aufbauend auf dem Erfolg der IRONMAN® VR®-Serie, bei der Zehntausende von Athleten auf der virtuellen Plattform bisher gegeneinander angetreten sind, haben die Teilnehmer nun die einzigartige Möglichkeit, virtuell zu 20 atemberaubenden Rennorten rund um den Globus zu reisen (5 durch IRONMAN VR-Veranstaltungen und 15 durch IRONMAN VR-Workouts) und somit einige der bekanntesten Rennen der Triathlon-Welt zu erleben.

Die IRONMAN VR World Tour läuft über fünf Wochen zwischen dem 19. Oktober und dem 22. November. Jede Rennwoche konzentriert sich auf eine bestimmte Region. Zudem gibt es unter der Woche drei Trainings an beliebten Rennorten. Am Wochenende findet dann jeweils das IRONMAN VR-Rennen statt.

Die Athleten treten auf den Original-Rennstrecken – powered by Rouvy – gegen ihre Altersgenossen an, wobei der Wettkampf von 10 Uhr GMT am Donnerstag bis 23:59 Uhr GMT am Sonntag stattfindet. Die Teilnehmer können wählen, ob sie ein Schwimmen/Radfahren/Laufen oder Laufen/Radfahren/Laufen-Format absolvieren möchten. Die Ergebnisse werden entsprechend aufgeteilt.

„Die IRONMAN VR World Tour ist unsere Art, die Einzigartigkeit unserer Rennstrecken auf der ganzen Welt zu präsentieren und es den Athleten zu ermöglichen, diese besonderen Strecken sicher und bequem von zu Hause aus zu absolvieren”, sagte Andrew Messick, President & CEO der IRONMAN Group. „Auch wenn viele unserer Live-Rennen im Jahr 2020 nicht stattfinden konnten und der internationale Reiseverkehr aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt ist, freuen wir uns umso mehr, einige unserer fantastischen Rennen ins virtuelle Scheinwerferlicht zu rücken.

Die IRONMAN VR World Tour beginnt am 19. Oktober mit der ‘Europawoche’ und dem IRONMAN VR29 Austria-Kärnten in Klagenfurt. Am atemberaubenden Wörthersee gelegen, erwartet die Athleten auf ROUVY ein technisch herausfordernder Kurs im Herzen der österreichischen Alpen. Dabei müssen die Teilnehmer 2 km Schwimmen/Laufen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen absolvieren.

Zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November reisen die Athleten nach Amerika und treten bei IRONMAN VR30 Chattanooga an. Die Athleten sollten sich nicht von der legendären Gastfreundschaft des Südens täuschen lassen: Dieses Rennen zeichnet sich durch sanft geschwungene Hügel aus und hat die weltbesten Athleten bei der IRONMAN 70.3-World Championship 2016 auf Herz und Nieren getestet. Die Teilnehmer müssen einen 2000-Meter-Schwimmkurs (Training), eine Radstrecke mit 80 Kilometern und einen 8-Kilometer-Lauf absolvieren.

Danach bleibt kaum Zeit, die virtuellen Koffer, für die lange Reise nach Asien, Gastgeber des IRONMAN VR31 Malaysia in Langkawi zwischen dem 5. und 8. November, zu packen. Die Strände hier sehen hübsch aus und ziehen Athleten aus der ganzen Welt an, aber heiße Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit sind ständige Begleiter, wenn es darum geht, den Zwei-Runden-Radkurs auf dieser paradiesischen Insel zu erobern. Die Teilnehmer müssen eine 2000-Meter-Schwimmstrecke (Übungen), eine 40 km lange Radstrecke und einen 15 km langen Lauf absolvieren.

Vom 12. bis 15. November bringt IRONMAN VR die Athleten aus dem tropischen Klima Malaysias an die Südspitze Afrikas nach Port Elizabeth und zu IRONMAN VR32 in Südafrika, wo der Radkurs der IRONMAN African Championship wohl einer der atemberaubendsten der Welt ist. In Südafrika, das als Wiege der Menschheit gilt, werden die modernen Sport-Menschen heute fast immer von einer leichten Brise auf der Radstrecke auf die Probe gestellt – die auf dem Weg zurück zur Wechselzone schnell zu einem böigem Gegenwind werden kann. Die Teilnehmer müssen 1500 Meter schwimmen, 20 km Rad fahren und 5 km Laufen.

Die IRONMAN VR World Tour endet schließlich in Ozeanien für den IRONMAN VR33 Taupō, der zwischen dem 16. und 22. November stattfindet. Taupō, Neuseeland und seine atemberaubende Landschaft waren ursprünglich für die diesjährige Ausgabe der IRONMAN 70.3 World Championship geplant, dies wird nun aber 2022 stattfinden Die Teilnehmer müssen einen virtuellen IRONMAN 70.3-Triathlon über eine halbe Strecke absolvieren, der aus 1,2-Meilen Schwimmen, 56-Meilen Rad fahren und einem 13,1-Meilen langen Lauf besteht.

Die erste IRONMAN VR Global TriClub-Meisterschaft findet während der IRONMAN VR Oceania-Woche statt, in der die drei besten IRONMAN TriClubs maßgeschneiderte Erlebnispakete vor Ort gewinnen können. Die Punkte können sowohl beim Training unter der Woche als auch beim IRONMAN VR33 Taupō gesammelt werden. Wenn das letzte Rennen der IRONMAN VR World Tour erfolgreich beendet worden ist, könnten die Athleten die Lust verspüren, ein virtuelles Bad in einem der natürlichen heißen Pools in der Nähe zu nehmen.