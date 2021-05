Nur eine Woche nach dem World Triathlon Race in Yokohama kam es an diesem Wochenende zum nächsten World Triathlon Race in Portugal.

Eine Gruppe von neun Athleten – darunter Rappapot, Pollard, Van Coevorden, Kirsten Kasper (USA), Melanie Santos (POR), Vicky Holland (GBR) und Lea Coninx (FRA) – stiegen mit fast 50 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger aus dem Wasser und stiegen auf das Rad.

Hinter ihnen war es nur eine Frage der Zeit, bis Spirig den Nicola-Zug startete. Die Schweizerin senkte den Kopf und Alice Betto (ITA), Rachel Klamer (NED), Julia Hauser (AUT) und Amelie Kratz (CAN) folgten ihr nach.

In der dritten der acht Runden auf der technischen und unglaublich schnellen Radstrecke in Lissabon kam der Nicola-Zug zu den führenden neun Athleten, und während die Schweizerin den Weg an die Spitze suchte, versuchten die restlichen 19 Athleten, ihre Beine für den Lauf zu schonen

Auf den ersten Kilometern der 10 Kilometer langen Laufstrecke war es die Irin Carolyn Hayes, die auf den ersten Metern bereits beschloss, Vollgas zu geben und sogar Spirig, Holland, Rappaport und Kasper zurückließ.

Hayes blieb allein an der Spitze, während nur Spirig hinter ihr in der Lage war, sie im Blick zu behalten. Der Rest der Athleten zog sich in die Länge, wobei Kasper den dritten Platz behielt und eine Gruppe von fünf – Jolanda Annen (SUI), Holland, Kretz, Alberte Kjaer Pedersen (DEN) und Klamer – sich dahinter aufreiten.

Etwas mehr als einen Kilometer vor dem Ziel bewies die Schweizerin, dass sie noch einen zusätzlichen Gang hatte, und überholte Hayes, um alleine die Ziellinie zu überqueren, und fügte ihrer unglaublichen Bilanz eine weitere Goldmedaille hinzu. “Ich bin sehr glücklich, es ist großartig, wieder auf dem Podium zu stehen und ganz oben auf dem Podium zu stehen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften ich noch machen werde. Es ist erstaunlich, hier wieder zu gewinnen “, sagte die Schweizerin nach dem Überqueren der Ziellinie und konzentriert sich nun auf die Vorbereitung zu ihren fünften Olympischen Spiele.

Hinter ihr lief Hayes auf das zweite Weltcup-Podium ihrer Karriere und sicherte sich einige wertvolle Punkte, die sie auf dem Weg nach Tokio 2020 in eine bequemere Position bringen werden, während Kasper den dritten Podiumsplatz belegte. „Ich bin ein bisschen verärgert, dass ich in der letzten Runde verloren habe, aber es gibt Schlimmeres, als gegen die zweifache Olympiasiegerin Nicola Spirig zu verlieren. Ich bin begeistert, sehr glücklich. Ich dachte, renn einfach weiter, schau nicht zurück. Ich wollte mit den Besten mitlaufen und mich wirklich testen. Es gibt mir Zuversicht, vorwärts zu kommen. Hoffentlich reicht es aus, mir ein Ticket nach Tokio zu sichte “, sagten die Irin.

Julia Hauser kam in Lissabon auf Rang 22 ins Ziel. Sara Vilic musste den Bewerb vorzeitig beenden.