Patrick Lange hat den ersten Ironman-Sieg seit seinem WM-Triumph 2018 gefeiert. Der 34 Jahre alte Profi-Triathlet aus Deutschland setzte sich am Sonntag beim Ironman im amerikanischen Tulsa durch.

Ex-Weltmeister Patrick Lange benötigte für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:45:22 Stunden. Nach starken Leistungen in den ersten beiden Teil-Disziplinen legte er einen überragenden Marathon in persönlicher Bestzeit von 2:36:46 Minuten hin.

Lange verwies Jan van Berkel aus der Schweiz und Daniel Baekkegard aus Dänemark mit über fünf Minuten Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Seinen insgesamt vierten Ironman-Sieg nach seinem Erfolg 2016 in Texas sowie 2017 und 2018 auf Hawaii widmete der in Salzburg wohnende gebürtige Bad Wildunger seiner im “letzten Jahr verstorbenen Mutter. Der Gedanke an sie trug mich durch das gesamte Rennen.” Er sei überglücklich, nach der langen Corona-Pause seine volle Leistung abgerufen zu haben, betonte Lange. Die WM auf Hawaii im Oktober könne kommen.

SWIM BIKE RUN FINISH 1. Patrick Lange DEU 00:47:05 04:17:05 02:36:46 07:45:22 2. Jan Van Berkel CHE 00:49:47 04:18:19 02:39:05 07:50:58 3. Daniel Baekkegard DNK 00:46:34 04:17:49 02:44:35 07:52:59 4. Denis Chevrot FRA 00:46:50 04:27:06 02:36:03 07:54:27 5. Bart Aernouts BEL 00:50:16 04:17:38 02:43:21 07:55:13

Daniela Ryf gewinnt nach zwei Half-Ironman auch den ersten Ironman der Saison. Bei der Erstaustragung in Tulsa distanziert sie die Konkurrenz um rund 5 Minuten. Die Solothurnerin läuft in Tulsa allen davon und holt sich überlegen den Sieg. Insgesamt beträgt ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte Katrina Matthews rund fünf Minuten.

SWIM BIKE RUN FINISH 1. Daniela Ryf CHE 00:52:21 04:38:56 03:04:55 08:40:34 2. Katrina Matthews GBR 00:56:57 04:54:46 02:49:49 08:45:35 3. Skye Moench USA 00:53:39 04:52:59 02:56:57 08:47:45 4. Heather Jackson USA 01:00:32 04:53:51 02:59:45 08:57:58 5. Gurutze Frades Larralde ESP 01:00:42 05:03:26 02:52:53 09:02:19

Die Highlights zum Rennen gibt es hier auf triathlontv.online.