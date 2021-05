Am 19. Mai machten in Österreich erstmalig die Schwimmbäder nach knapp sechs Monaten COVID-19 bedingter Sperre auf. Nicht viel Zeit, um sich auf die ersten Triathlon-Events in Österreich vorzubereiten. Einer der ersten großen Events ist die Challenge St. Pölten am 30. Mai. Die Veranstalter reagierten auf die Situation frühzeitig und boten die Option der kostenlosen Umbuchung auf einen Bike-Run Bewerb an. Die kühlen Temperaturen der letzten Wochen waren nicht gerade förderlich und so sind die Wassertemperaturen zu einem großen Teil noch deutlich unter 18 Grad. Ein ausgiebiges Schwimmtraining daher noch nicht wirklich zu empfehlen.

Nachdem nun die offizielle Startliste erschienen ist, ist nun ersichtlich, wie viele Triathleten die Option in Anspruch genommen haben. Insgesamt haben sich 4,48 % aller angemeldeten Triathleten aufgrund der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten im Wasser in den letzten Monaten für die Option des Bike-Run Bewerbs entschieden.

Die Wassertemperatur in den beiden Seen der Challenge St. Pölten beträgt übrigens aktuell 16,1 Grad.