Beim starkbesetzten Triathlon Weltcup in Lissabon (POR) belegte Luis Knabl heute den 18. Platz. Nur wenige Sekunden hinter dem Tiroler landete der Salzburger Lukas Pertl nach einer großartigen Aufholjagd in einer Laufentscheidung auf dem 27. Platz. WM-Serienauftaktsieger Kristian Blummenfelt (NOR) entschied auch den ersten Weltcup des Jahres für sich.

Nach dem Teambewerb gestern (8. Platz für Team Austria) ging es für Österreichs Herren in Lissabon heute über die Olympische Distanz (1.500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen). Mit gewohnt starker Schwimmleistung stieg Luis Knabl vorne aus dem Wasser und wechselte in der ersten Gruppe auf die technisch anspruchsvolle Radstrecke. Nur wenige Sekunden entschieden bei den Salzburger Trainingskollegen Lukas Hollaus und Lukas Pertl über „Sieg und Niederlage“. Während Pertl nach dem Schwimmen den Sprung in die zweite Radgruppe schaffte, verpasste Hollaus (später DNF) diese knapp. Nach der Hälfte der Radstrecke konnte die Gruppe um Pertl die große Führungsgruppe stellen. Mit rund 50 weiteren Athleten ging es für Knabl und Pertl anschließend auf der Laufstrecke um die Entscheidung.

Der für die Olympischen Spiele qualifizierte Tiroler Luis Knabl beendete das Rennen auf dem 18. Platz. Der 26-jährige Salzburger Lukas Pertl macht mit einem 27. Platz gute Punkte für die Weltrangliste. Der Sieg ging wie auch schon in der Vorwoche beim WM-Serienauftakt in Yokohama an den Norweger Kristian Blummenfelt (NOR).

Morgen Sonntag folgt um 14:30 Uhr (MESZ) mit Julia Hauser und Sara Vilic noch der Damenbewerb. Ebenfalls live unter triathlonlive.tv

Ergebnis Triathlon Weltcup Lissabon (POR), Herren

Olympische Distanz (1.500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Kristian Blummenfelt (NOR), 1:42:33h

2. Max Studer (SUI), 1:42:41h

3. Genis Grau (ESP), 1:42:55h

18. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), 1:44:05h

27. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 1:44:34h

DNF Lukas Hollaus (TV Zell/See, S)