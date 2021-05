Am 29. August 2021 steigt die Premiere des ALOHA TRI Mondseeland. Und eines kann man vorweg sagen: Mondsee wird brodeln. Die Veranstalter haben eine Streckenführung gewählt, bei der die Zuschauer hautnah an den Athleten sein können und den ganzen Tag über begleiten können.

Schwimmstrecke ALOHA TRI Mondseeland:

Über die Mitteldistanz müssen die Athleten 1.900 Meter Schwimmen. Über die Sprintdistanz sind es 750 Meter. Geschwommen wird im Mondsee. Der Start befindet sich an der Seepromenade Mondsee. Die Athleten schwimmen dabei zwei Rechtecke im See. Das erste Rechteck hat eine Länge von 1.150 Metern, das zweite Rechteck eine Länge von 750 Metern.

Der Schwimmausstieg ist für die Zuseher nur 100 Meter vom Schwimmstart entfernt und geht nahtlos in die Wechselzone über.

Radstrecke des ALOHT TRI Mondseeland:

“Atemberaubend”, “Da bleibt einem die Luft weg”, “Mega”! Das Feedback der Athleten, die sich bereits die Strecke angesehen haben ist eindeutig. Von der Wechselzone in Mondsee geht es Richtung “Loibichl” rund um den Mondsee. Athleten über die Mitteldistanz fahren vier Runden um den See, die Sprintdistanz führt die Athleten einmal rund um den See. Die Strecke ist leicht kupiert und weist keine technischen Schwierigkeiten auf. Einzig im Bereich Wiesenau sind ein paar Wurzeln unter der Strasse, die den Belag leicht gehoben haben.

Während dem Triathlon gilt rund um den Mondsee eine Einbahnregel. Die Autos müssen in die gleiche Richtung mit den Athleten mitfahren. Kurz vor dem Ort Mondsee gibt es einen kleinen Gegenverkehrsbereich. In Mondsee gibt es eine Labestelle und die Zuschauer können die Athleten anfeuern.

Hinweis: Die Durchfahrt durch den Tunnel Kreuzstein ist nur während dem Wettkampf erlaubt. Für das Training bitte den parallel dazu liegenden Radweg benutzen!

Laufstrecke ALOHA TRI Mondseeland:

Raus aus der Wechselzone und gleich geht es durch den Park entlang des Mondsees zum Silberpfeil Energy Lab. Dort wenden die Athleten und laufen zurück, über die Seepromenade in das historische Ortszentrum von Mondsee. Der Laufweg in den Ort ist gesäumt von Zuschauern, welche die Athleten anfeuern. Bevor es wieder zurück zur Wechselzone geht, laufen die Athleten noch die Seeallee entlang.

Hier geht es zur Anmeldung zum ALOHA TRI Mondseeland am 29. August 2021. Am 3. Juli kann im Rahmen der Kick-Off Veranstaltung die Strecke gemeinsam besichtigt werden. Eine kostenlose Anmeldung ist hier möglich.