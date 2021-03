Den Auftaktlauf bei den Wintertriathlon Weltmeisterschaften in Andorra dominierten die beiden Russinnen Yulia Suikova und Svetlana Sokolova. Mit knapp über einer Minute Rückstand wechselte Slavinec auf das Mountainbike. Die Entscheidung fiel erst beim abschließenden Langlauf, als sich das Feld noch einmal drehte und Sandra Mairhofer den Titel holte.

[Details folgen]

Bei den Herren belegte Robert Gehbauer den 14. Gesamtrang und verpasste die Top 10 nur um wenige Sekunden.

Congratulations to the @worldtriathlon Winter Championships elite women’s podium!

🥇 Sandra Mairhofer (ITA)

🥈 Romana Slavinec (AUT)

🥉 Elisabeth Sveum (NOR)https://t.co/JwsigQEnNx#BeYourExtraordinary pic.twitter.com/XD0zG5NzpA

