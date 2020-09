Ruttmann und Weiss Favoriten auf Langdistanz Staatsmeister-Titel 2020

Eine der wenigen Langdistanzen in Europa ist der Austria Triathlon Podersdorf. Die Organisatoren rund um Daniell Döller haben sich auch von COVID-19 nicht in die Knie zwingen lassen und veranstalten ein Triathlon-Wochenende voller Bewerbe.

Das große Highlight ist die Triathlon-Langdistanz am 5. September. Die nationale Triathlon Elite hat sich angekündigt um bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften an den Start zu gehen. Angeführt wird das Feld vom zweimaligen Langdistanz Staatsmeister Paul Ruttmann, der sich heuer in der Form seines Lebens befindet. Der Oberösterreicher möchte in Podersdorf den dritten Sieg und somit dritten Titel in Serie schaffen. Mit Michael Weiss kommt es dabei zum direkten Duell der aktuell besten Langdistanz-Athleten aus Österreich.

Herausforderer der beiden arrivierten Athleten ist Georg Enzenberger. Im Sommer absolvierte er eine private Trainings-Langdistanz in unter 08:30 Stunden und möchte diese Leistung nun auch in einem Wettkampf bestätigen. Bei einer Langdistanz in Podersdorf darf natürlich auch Andreas Fuchs nicht fehlen. Der mehrfache Langdistanz Staatsmeister und Podersdorf Sieger zeigte sich auf der flachen Strecke immer in seiner besten Form und dominierte die 180 Kilometer, die vor allem durch Wind geprägt sein können.

Aus Deutschland kommen unter anderem Per Van Vlerken und Til Schramm nach Podersdorf.

In der zweiten Welle, die wie alle Bewerbe in Österreich aufgrund der Vorgaben des Österreichischen Triathlonverbandes im Einzelstart gestartet wird stehen die Damen an der Startlinie. Nachdem die heimische Langdistanz-Elite derzeit in Baby-Karenz ist, kann die Stunde von Jacqueline Kallina schlagen, die sich heuer erstmalig zum Langdistanz Staatsmeister küren möchte.