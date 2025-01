Die World Triathlon hat mit sofortiger Wirkung überarbeitete Zulassungsbestimmungen für Transgender-Athleten veröffentlicht.

Einführung einer offenen Altersklassen-Kategorie für alle Geschlechter

Die überarbeiteten Bestimmungen führen eine neue offene Altersklassen-Kategorie ein, die die bisherige Altersklassen-Kategorie für Männer ersetzt.

Diese neue offene Altersklassen-Kategorie gilt für Athleten, die an allen Welt- und Kontinentalmeisterschaften der Altersklassen im Triathlon teilnehmen.

Transgender-Athleten der Altersklassen, sowohl männlich als auch weiblich, können in der neuen offenen Kategorie ohne medizinische oder rechtliche Zulassungskriterien antreten.

Überarbeitete Bestimmungen für Elite-Athleten

Die überarbeiteten Bestimmungen behalten die vierjährige Zulassungsfrist für die vollständige Teilnahme von Transgender-Frauen in der Elite-Frauen-Kategorie des Sports bei. World Triathlon hat den Zulassungsprozess für die Elite modifiziert, um die fortgesetzte Teilnahme von Transgender-Frauen am Sport während dieser vierjährigen Frist zu ermöglichen und von Transgender-Frauen zu verlangen, dass sie in den letzten drei Jahren dieser Zulassungsfrist an akademischen Forschungsarbeiten teilnehmen.

Transgender-Athletinnen, die eine Zulassung für die Elite-Frauen-Kategorie anstreben, müssen eine schriftliche Erklärung ihrer Geschlechtsidentität vorlegen und während der vierjährigen Zulassungsfrist und darüber hinaus einen Serumtestosteronspiegel von unter 2,5 nmol/L aufrechterhalten.

Sie müssen in den ersten drei Jahren eine Mindestanzahl von Rennen in der offenen Altersklassen-Kategorie und im letzten Jahr in der Elite-Frauen-Kategorie bestreiten, bevor sie die volle Teilnahmeberechtigung erhalten. Die Teilnahme an akademischen Forschungsarbeiten ist für die letzten drei Jahre erforderlich.

Transgender-Athleten können in der Elite-Männer-Kategorie antreten, indem sie eine unterzeichnete Erklärung ihrer männlichen Identität einreichen. Für diese Kategorie gibt es keine Testosteron-Anforderungen oder Zulassungsfristen.

Entsprechende Zulassungsregeln gelten für den Para-Triathlon, mit der Ausnahme, dass Transgender-Athletinnen in den Jahren 1-3 des Zulassungsprozesses in der Para-Triathlon-Männer-Kategorie antreten müssen, da es keine offene Altersklassen-Kategorie im Para-Triathlon gibt.

Alle Athleten müssen sich an die Anti-Doping-Regeln halten, während sie in den Kategorien Elite-Männer, -Frauen oder Para-Triathlon antreten.

Wichtigste Punkte der überarbeiteten Bestimmungen: