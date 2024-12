SheRACES und Fund Her Tri UK veröffentlichen detaillierte Studie zur Erfahrung von Frauen im Triathlon

SheRACES, in Zusammenarbeit mit Fund Her Tri UK, hat die bisher detaillierteste Studie zur Erfahrung von Frauen im Triathlon veröffentlicht. Die Studie beinhaltet Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Bedingungen und zur Steigerung der weiblichen Beteiligung.

Über 900 Triathletinnen – von Neulingen bis zu erfahrenen Athletinnen mit mehr als einem Jahrzehnt Wettkampferfahrung – nahmen an der Umfrage teil und teilten ihre realen Erfahrungen bei Wettkämpfen in Großbritannien und weltweit. Nur 3 % der Athletinnen gaben an, weder von der Teilnahme an einem Wettkampf abgeschreckt worden zu sein (aus anderen Gründen als den Kosten) noch ungleiche Bedingungen als Frau erlebt zu haben.

Was die Umfrage offenbarte

Ziel der Studie war es, ein tieferes Verständnis der Erfahrungen von Frauen im Triathlon zu entwickeln und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Wettkämpfe das Erlebnis für eine Vielzahl von Athletinnen verbessern und mehr Frauen an den Start bringen können.

Derzeit liegt die weibliche Beteiligung am Triathlon in Großbritannien bei insgesamt 32 % (Quelle: Triathlon Industry Association), aber diese Zahl sinkt dramatisch mit zunehmender Wettkampfdistanz.

Einige der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage waren:

84 % der Triathletinnen würden eher an Wettkämpfen teilnehmen, die sich zu einer gerechten und inklusiven Behandlung von Frauen verpflichten.

79 % der Triathletinnen, die während der Vorbereitung auf einen Triathlon schwanger wurden, haben aufgrund der Schwangerschaft mindestens einen Wettkampf verpasst.

69 % erhielten nur Unisex-T-Shirts.

67 % der Frauen werden durch die Kosten von der Teilnahme an Triathlon-Veranstaltungen abgeschreckt.

57 % der Befragten haben unzureichende Toilettenanlagen bei Wettkämpfen erlebt.

42 % haben einen Mangel an privaten Umkleideräumen bei Veranstaltungen festgestellt.

28 % der Triathletinnen in der Umfrage haben bei einem Wettkampf körperliche oder verbale Belästigung erlebt.

24 % der Frauen wurden aufgrund fehlender logistischer Informationen von der Teilnahme an Triathlons abgeschreckt.

24 % haben eine ungleiche Berichterstattung über den Männer- und Frauenwettbewerb vor, während und nach einem Rennen bemerkt.

19 % der Frauen wurden aufgrund von Unsicherheit über die Erreichung der Gesamtzeitlimits von der Teilnahme an Triathlons abgeschreckt.

SheRACES als Game-Changer

Anhand der Ergebnisse der Umfrage und der Kommentare der Befragten haben SheRACES und Fund Her Tri UK einen detaillierten Bericht erstellt, der den aktuellen Stand der weiblichen Erfahrung im Triathlon-Rennsport beschreibt und eingehende Einblicke und Analysen enthält.

SheRACES hat außerdem triathlon-spezifische Rennrichtlinien für Veranstalter geschrieben, die Best Practices für alle Veranstaltungen skizzieren, um für Frauen inklusiv zu sein. Sie sagen, dass die Befolgung dieser einfachen Richtlinien den Triathlon für alle verbessern würde, wobei auch Männer von Schritten in Richtung Inklusion profitieren würden.

Triathlons, die die Mindestanforderungen für frauengerechte Rennen erfüllen, können auch den zusätzlichen Schritt unternehmen, SheRACES-akkreditiert zu werden, um ihr Engagement für die Gewinnung mehr Frauen an den Start und die Bereitstellung einer guten Erfahrung bei der Teilnahme zu unterstreichen.

SheRACES hat bereits einen bedeutenden Einfluss auf den Laufsport und Sophie Power, Gründerin und GB-Ultraläuferin, sagte: „Wir glauben, dass der Platz einer Frau am Start ist. In den letzten drei Jahren haben unsere detaillierte Einsichtsarbeit, Kampagnen und Analysen echte Veränderungen in der Welt des Trail- und Straßenlaufs bewirkt, wobei einige der größten Rennen der Welt sich zu Veränderungen verpflichtet haben, die sich positiv auf die Rennerfahrung der Frauen von Anfängerinnen bis zur Elite auswirken.

„Jetzt ist es an der Zeit, unser Wissen auf den Triathlon anzuwenden und Veranstalter dabei zu unterstützen, Events zu schaffen, die die weibliche Erfahrung berücksichtigen, während wir gleichzeitig Triathletinnen dazu befähigen, sich für bessere Rennerfahrungen einzusetzen.

Sophie Power, Gründerin von SheRACES