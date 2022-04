Vorschau Frauen

Mit nicht weniger als acht Athletinnen, die in den Vorläufen antreten, sind die Britinnen diejenigen, die im Osten Londons in Massen antreten. Aber starke Konkurrenz aus Europa wird es ihnen im Kampf um die Finalplätze nicht einfach machen.

Von den acht Teilnehmerinnen werden Beth Potter, die Siegerin der letzten Woche, sowie die Olympionikinnen Georgia Taylor-Brown und Jessica Learmonth zu denjenigen gehören, die um die Medaillen kämpfen werden. Potter glänzte in München ebenso wie 2021 in London. Sie beherrschte das Format souverän, als sie mit 40 Sekunden Vorsprung in die letzte Etappe startete und diesen Vorsprung bis ins Ziel ausbaute.

Learmonth gewann die ersten Arena Games in Rotterdam im Jahr 2020, als sie mit ihrer konstant starken Schwimmleistung über alle drei Etappen auf dem Weg zu ihrem historischen ersten Gold in diesem Hybrid-Event war. Taylor-Brown belegte beim Debüt der Veranstaltung den fünften Platz, genau wie im letzten Jahr, und wird versuchen, die kurzen, knackigen Rennen als eine Art Tempotraining für den bevorstehenden WTCS-Auftakt in Yokohama Mitte Mai zu nutzen.

Die Bronzemedaillengewinnerin vor zwei Wochen in Deutschland, der Publikumsliebling Anabel Knoll, war damals zum ersten mal auf Zwift unterwegs und weiß nun, wie es sich anfühlt in der virtuellen Welt.

Cassandre Beaugrand aus Frankreich ist bereit für ihre erste Teilnahme an einem Arena Games Triathlon. Als Mitglied der weltbesten französischen Mixed-Staffel sind ihr kurze und knackige Rennen nicht fremd. Sie wird sich schnell mit den Anforderungen des gebogenen Laufbands und der Zwift-Integration anfreunden müssen, wenn sie einen Platz auf dem Podium erreichen will, genau wie Max Stapley vor zwei Wochen.

Die Spanierin Anna Godoy Contreras wird darauf brennen, ihren vierten Platz von vor zwei Wochen zu übertreffen, während Kate Waugh und Sian Rainsley zwei weitere Britinnen sind, die zeigen wollen, wozu sie fähig sind, und von der Atmosphäre des voraussichtlich vollen London Aquatics Centre profitieren wollen.

Vorschau der Männer

Aurelien Raphael kehrt auf die Startliste zurück und gehört sicherlich zu den heißen Favoriten nach seiner atemberaubenden Leistung im und außerhalb des Münchner Schwimmbeckens, die ihn vor zwei Wochen zu Gold führte. Leichtfüßig im Wasser, effizient in der Wechselzone, kraftvoll auf dem Rad und unerbittlich auf der Laufstrecke – der 33-jährige Franzose lieferte die komplette Arena Games-Performance ab.

Alex Yees Watt auf dem Rad, mit denen er auf der ersten Etappe versuchte, den Anschluss an die Gruppe zu finden, waren beeindruckend, aber letztlich kostete ihn diese Anstrengung zu viel Kraft, um auf dem letzten Kilometer um die Medaillen kämpfen zu können. Da das Windschattenfahren für die Londoner Etappe abgeschafft wurde, kann sich das Feld dieses Mal nicht verstecken, und Yee wird vor dem ausverkauften Haus auf Wiedergutmachung aus sein.

Justus Nieschlag hat die Stimmung in München sichtlich genossen und verfügt über die Erfahrung in diesem Format, die den Unterschied ausmachen könnte, aber es war der Australier Max Stapley, der das Rennen am Schopfe packte und eine fantastische Silbermedaille holte, indem er knapp vor dem Deutschen über die Linie fuhr.

Takumi Hojo gibt sein Debüt bei den Arena Games für Japan, nachdem er gerade den Europe Triathlon Cup in Quarteira gewonnen hat. Joao Silva und Ricardo Batista repräsentieren die neue und alte Garde des portugiesischen Triathlonsports und sind bereit, einen großen Eindruck zu hinterlassen.

Die erfahrenen österreichischen Pertl-Brüder Lukas und Philip bestreiten je einen Lauf und hoffen auf ein Aufeinandertreffen im Finale am Samstagnachmittag. Maxime Hueber-Moosbrugger (FRA) verfügt über jede Menge Potenzial, das er nach seiner Silbermedaille bei der Duathlon-Weltmeisterschaft Ende 2021 unter Beweis stellen möchte, und Gordon Benson will sein Pech mit technischen Problemen in München vergessen machen und den heimischen Fans in der Schlussphase viel Freude bereiten.