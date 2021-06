Der Dampf stieg von den Straßen von Huatulco auf, als sich die Frauen am Samstagabend für das letzte World Triathlon Rennen der olympischen Qualifikationsperiode aufstellten. Während der Regen ausblieb, waren sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturen hoch.

Kasper führte die Athleten zum Strandstart und suchte nach einem letzten Versuch, die US-Olympiaauswahl zu beeindrucken, gefolgt von Perterer, die sich 2019 als eine der ersten Damen für Tokio beim Test Event qualifiziert hatte.

Die Amerikanerin schwamm ebenfalls großartig, sie stieg vorne neben Anastasia Gorbunova (RUS) aus den Wellen, mit Claudia Rivas (MEX) und Yuka Sato (JPN) in ihrem Umfeld. Pedersen hatte etwa 20 Sekunden Rückstand mit Niina Kishimoto (JPN) und Amelie Kretz. Kaspers Teamkollegin Erika Ackerlund gehörte auch zu den Führenden, als sie in die Wechselzone liefen, und es war eine große Fahrradgruppe, die sich in der ersten der vier 5-km-Runden schnell zusammenschloss.

Am Ende der vier Runden betrug der Rückstand der Verfolger fast eine Minute, und obwohl Perterer nicht den schnellsten Wechsel hatte, verschwendete sie keine Zeit, um wieder an die Spitze zu gelangen, wo Kasper, Kretz und Pedersen bereits aus der Gruppe herausliefen.

Die Ecuadorianerin Elizabeth Bravo, die Japanerin Niina Kishimoto und Ackerlund konnten das Tempo des Spitzenquartetts nicht ganz mithalten.

Es gab kaum Zweifel am Sieg der Dänin. Perterer und Kasper ließen Kretz schließlich hinter ihr und lieferten sich ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel über die letzten beiden Kilometer, als Pedersen aus dem Blickfeld der beiden verschwand und das Zielband mit einem breiten Lächeln in die Höhe stemmte.

Kasper bekam nochmals neue Luft und überholte Perterer ein letztes Mal um Silber zu holen vor Perterer. Bravo wurde Vierte vor Kretz, Ackerlund, Gorbunova, Kishimoto, Renee Tomlin (USA) und Dominika Jamnicky (CAN) rundeten das Ergebnis ab.

„Ich bin hierhergekommen, um zu gewinnen, und das habe ich heute nicht geschafft, aber ich bin mit dem zweiten Platz und meinem Gesamtergebnis zufrieden. Es ist eine gute Übung, in der Hitze zu fahren, und hoffentlich zeigt es den Entscheidungsträgern des Nationalen Olympischen Komitees, dass ich in der Hitze Leistung bringen kann“, sagte Kasper. „Wir haben schon früher zusammen (mit Lisa) trainiert, also fühlte es sich wie Training an und sie ist eine großartige Athletin. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt den zweiten Platz haben, also habe ich mich dafür entschieden und hatte etwas mehr im Tank, als ich dachte!“

“Es war ein guter Test für Tokio”, sagte Perterer. „Ich denke, ich habe es gut gemacht und mich wohl gefühlt. Ich hoffe, dass ich in den nächsten fünf Wochen etwas zulegen kann. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich war super überrascht von meinem Lauf. Es fühlte sich nicht so gut an, wie ich wollte, aber ich war so glücklich über den dritten Platz. Der Sprint mit Kirsten war großartig.“