Beim Para-Weltcup in Besancon (FRA) holte Florian Brungraber heute sensationell den Sieg. Der 36-jährige ÖTRV Para-Nationalteamathlet kann somit hochmotiviert in den abschließenden Trainingsblock für sein großes Highlight, den Paralympics, Ende August, gehen.

Brungraber startete nur mit einer Wetsuit-Pants statt einem vollen Neoprenanzug in den Bewerb. Nach dem Wechsel ging es für ihn auf die Aufholjagd auf den Italiener Achenza. Aufgrund der Klassifizierung darf dieser 3:08 min vor Brungraber starten.

Insgesamt 21 km galt es auf dem Handbike zu absolvieren und vor allem bei den Bergauf-Passagen konnte Brungraber Boden auf den italienischen Paralympics-Medaillenkandidaten gutmachen. Nach rund 15km war dieser dann erstmals in Sichtweite und unmittelbar vor der zweiten Wechselzone konnte der Oberösterreicher auch diesen Rückstand wettmachen. Gleich zu Beginn der Laufstrecke hat der TriPower Wimberger Freistadt-Athlet den Italiener letztendlich einholen können und anschließend sogar noch einen mehr als passablen Vorsprung mit dem Rennrollstuhl herausfahren können.

„Das Rennen war vor allem für den Kopf anstrengend, da ich nicht wusste ob ich schneller als Giovanni Achenza bin. Auch wenn sich durch den Sieg in der Qualifikation für die Paralympics nichts mehr ändern wird (Anmerkung: , durch diese Leistung kann ich nun mit einem sehr guten Gefühl und hochmotiviert in den großen Trainingsblock für Tokio gehen. Das war mein Ziel“, so der 36-Jährige im Ziel.