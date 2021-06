Die letzten Punkte für die Olympia Qualifikation Tokyo 2020 werden am Wochenende beim Weltcupbewerb mit Lisa Perterer in Mexiko vergeben. Doch zahlreiche Österreicher nutzten den Europacup-Bewerb in Coimbra, Portugal für einen Formtest.

Lukas Hollaus trennte dabei nicht einmal eine Minute auf einen Sieg und belegte über die Sprintdistanz Rang 11. Nur vier Sekunden fehlten trotz schnellster Laufzeit auf ein top 10 Ergebnis. Lukas Pertl stieg gemeinsam mit Hollaus aus dem Wasser und befand sich auch in der gleichen Radgruppe wie der Olympia-Starter. Mit einer Laufzeit von 15:28 Minuten auf die abschließenden fünf Kilometer lief Pertl in die Top 20 und belegte Rang 19. Martin Demuth stieg gemeinsam mit den Führenden aus dem Wasser und konnte sich auch auf dem Rad in der Spitzengruppe behaupten. Beim Lauf musste er dem hohen Tempo aber Tribut zollen und kam auf Rang 22 in das Ziel. Lukas Kolleger kam auf Rang 33 und Alexander Bründl belegte Rang 55.

Ergebnis Herren

# Vorname Nachname Land Zeit Swim Bike Run 1 Vasco Vilaca POR 00:50:44 00:08:55 00:25:41 00:15:03 2 Ricardo Batista POR 00:50:50 00:08:57 00:25:39 00:15:11 3 Christophe De Keyser BEL 00:51:02 00:09:01 00:25:37 00:15:17 4 Johannes Vogel GER 00:51:12 00:08:56 00:25:40 00:15:30 5 Tyler Smith BER 00:51:19 00:08:55 00:25:35 00:15:34 6 Sergio Baxter Cabrera ESP 00:51:21 00:09:13 00:25:58 00:15:02 7 Michele Bortolamedi ITA 00:51:22 00:08:59 00:25:38 00:15:38 8 Miguel Tiago Silva POR 00:51:26 00:08:53 00:25:41 00:15:45 9 Ander Noain Lacamara ESP 00:51:28 00:08:57 00:26:15 00:15:05 10 Cameron Main GBR 00:51:33 00:09:13 00:25:54 00:15:15 11 Lukas Hollaus AUT 00:51:37 00:09:26 00:26:00 00:14:58 19 Lukas Pertl AUT 00:52:06 00:09:27 00:26:02 00:15:28 22 Martin Demuth AUT 00:52:11 00:08:59 00:25:38 00:16:21 33 Lukas Kollegger AUT 00:52:56 00:09:03 00:26:07 00:16:30 55 Alexander Bründl AUT 00:55:26 00:09:42 00:28:41 00:15:53

Bei den Damen lief Pia Totschnig als einzige Österreichische Vertreterin auf Rang 20. Nach einer Verletzungspause war dies der verspätete Saisonauftakt für Totschnig.

Ergebnis Damen