In genau 41 Tagen werden 55 Herren im Odaiba Marine Park in Tokio (JPN) in ihren olympischen Bewerb über 1.500m Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen starten – 24 Stunden später folgen die Damen. Wer einen der heißbegehrten Startplätze ergattern und sich damit seinen olympischen Traum erfüllen kann, steht seit dem Ende der Qualifikationsperiode am vergangenen Sonntag fest. Und aus österreichischer Sicht gibt es sehr erfreuliche Nachrichten: Sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren konnten zwei Quotenplätze für Österreich geholt werden. Damit wird Österreich auch bei der Olympia-Premiere im Teambewerb als eines von nur weltweit 17 Teams an den Start gehen. Aufgrund der erbrachten Leistungen und der internen Qualifikationskriterien hat das ÖTRV-Präsidium Lisa Perterer, Julia Hauser bzw. Luis Knabl und Lukas Hollaus dem Österreichischen Olympischen Comité vorschlagen.

Eine lange „Road to Tokyo“

Mit zwei Jahren ist der Qualifikationszeitraum im Triathlon für die Olympischen Spiele einer der längsten aller Sportarten überhaupt. Durch die Corona-bedingte Verschiebung der Spiele auf 2021 wurde das Qualifikations-Ranking im März des Vorjahres seitens des Weltverbandes World Triathlon eingefroren. Die zweite Hälfte der Qualifikation startete daher erst heuer wieder am 1. Mai. Nach Ende der Qualifikation am vergangenen Sonntag, stehen Österreich nun zwei Quotenplätze pro Bewerb zur Verfügung. Dass sich sowohl zwei Frauen, als auch zwei Männer qualifizieren würden, hat schon seit einigen Wochen festgestanden, nach Ende der Qualifikation am vergangenen Sonntag sind diese Plätze nun auch offiziell vom Weltverband bestätigt. „Mit dem Ziel sportlich faire aber auch transparente Kriterien zu haben und das stärkst mögliche Team bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start zu haben, wurden im Vorfeld der Qualifikation neben den internationalen auch nationale Qualifikationskriterien erarbeitet. Basierend auf diesen wird das ÖTRV-Präsidium nun Lisa Perterer, Julia Hauser sowie Luis Knabl und Lukas Hollaus dem ÖOC vorgeschlagen“, so ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr.

Österreichs Triathlon-Olympiakandidaten

Jeweils rund 1.000 Athleten bei den Damen und Herren machen sich im Triathlonsport zwei Jahren vor den Spielen Hoffnungen sich für die nächsten Olympischen Spiele zu qualifizieren. Am Ende der Qualifikation wird der Traum von Olympia dann nur für 55 Damen und 55 Herren Realität. Für Tokio haben sich Athleten aus 39 Nationen von fünf Kontinenten Quotenplätze sichern können. Zu diesen 110 Athleten zählen nunmehr auch vier rot-weiß-rote Athleten, die sich durch ihre erbrachten Leistungen (die besten zwölf Resultate zählten) für die Olympischen Spiele empfohlen haben. Dabei galt es aufgrund der erfreulichen hohen Dichte an möglichen StarterInnen aus Österreich ergänzend zu den internationalen Kriterien auch eine interne Qualifikation des ÖTRVs zu bestehen.

Stimmen zur Qualifikation

„Die Qualifikation für die olympische Premiere des Teambewerbes ist unglaublich erfreulich für uns. Ich bin stolz, dass unsere Sportler eines von nur 17 Teams weltweit stellen werden. Meine besondere Gratulation gilt unserem Quartett, welches wir nunmehr dem ÖOC vorschlagen können. Ein großes Dankeschön all jenen, die dazu beitragen, dass wir es immer wieder schaffen in einer olympischen Sommersportart derart große Kontingente entsenden zu können. Unserem Team schon jetzt alles Gute für die olympischen Bewerbe, welchen wir alle voll Zuversicht entgegenblicken“, so ÖTRV-Präsident Walter Zettinig

„Wir haben mit dem Erreichen von vier Quotenplätzen unser Maximalziel in Bezug auf die Qualifikation erreicht. Da bin ich schon sehr stolz auf unsere SportlerInnen und unser Team! Der Fokus liegt bei allen aber bereits längst auf die Olympischen Spiele selbst. Wir wollen hier möglichst gut vorbereitet sein und auch entsprechend gut abschneiden.

Dass wir uns auch für den Teambewerb qualifizieren konnten freut mich besonders. Viele andere Nationen, die leistungsmäßig in unserem Bereich liegen haben das nicht geschafft“, so ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr abschließend.