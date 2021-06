Bei diesem Triathlon stimmt einfach alles: die Organisation, die Atmosphäre und nicht zuletzt die einmalige Szenerie. Der idyllische Thiersee bildet den sportlichen Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung, die am Sonntag, den 15. August 2021, über die Bühne geht. Das grünschimmernde Gewässer – sonst eher bekannt als Ruhepol – wird einen Tag lang zum Hotspot für SportlerInnen jeder Altersklasse. Dabei stehen den TeilnehmerInnen zwei Strecken zur Auswahl. Wer sich für den Kurztriathlon entscheidet, bestreitet – gemäß den olympischen Vorgaben – 1.500 m im Schwimmen, 40 km sowie 590 hm im Radfahren und 10 km im Laufen. Weniger anspruchsvoll, aber gleichermaßen ansprechend, ist die Sprintdistanz über die halbe Entfernung. Auch beim dritten Thiersee Triathlon wird für die ganze Familie etwas geboten: Den Auftakt machen die kleinen AthletInnen am Vormittag beim Kindertriathlon. Alle drei Bewerbe starten und enden direkt beim Strandbad. Als besonderes Highlight werden an diesem Tag auch die Tiroler Meisterschaften über die Sprintdistanz ausgetragen.

Drei Disziplinen, ein Ziel

Der idyllische Thiersee und die Umgebung fungieren als ideale Outdoor-Sportarena. Nachdem die AthletInnen im Wasser samt idealer Wettkampftemperaturen ihre Runden kraulen, geht es im Anschluss auf der abwechslungsreichen und hügeligen Radstrecke weiter in die Festungsstadt Kufstein. Auf der Höhe des sagenumwobenen Edschlössls wartet der erste Wendepunkt auf die FahrerInnen. Von hier aus führt die Strecke wieder retour nach Vorderthiersee und anschließend hinein in das Schmiedtal, wo sich der zweite Wendepunkt befindet. Mit leichtem Gefälle geht es zurück nach Vorderthiersee zur Wechselzone. Auch beim dritten und finalen Part – dem Laufen – warten ideale Bedingungen samt traumhafter Szenerie auf die SportlerInnen. Die Strecke verläuft rund um den See am Fuße des imposanten Pendlings und verspricht einen spannenden Zieleinlauf beim Thierseer Strandbad, wo das Publikum die SprinterInnen auf ihren letzten Metern noch einmal kräftig anfeuert.

Begrenzte Startplätze