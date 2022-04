Beim Asiacup in Pokhara holte sich Leon Pauger Rang 3. Auch für Philip Pertl verlief der Saisonstart vielversprechend. “5. Platz beim Afrika-Cup und wichtige Punkte für das World Ranking. Eine großartige Erfahrung in Nepal,” so Philip Pertl. Pech hatte hingegen sein Bruder Lukas Pertl, der in einen Radsturz verwickelt war und das Rennen vorzeitig beenden musste.