Um 3:40 Uhr fiel die von vielen erwartete Entscheidung: Der Start des olympischen Triathlon-Wettbewerbs der Männer muss verschoben werden. Die Organisatoren von Paris 2024, der Weltverband World Triathlon und lokale Behörden haben sich am frühen Morgen zu dieser Entscheidung gezwungen gesehen. Die anhaltenden starken Regenfälle in der Region Île-de-France haben zu einer erheblichen Verschlechterung der Wasserqualität in der Seine geführt, sodass die Durchführung des Schwimmwettbewerbs unter den geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht gewährleistet werden kann.

Der neue Starttermin für den Männerwettbewerb ist Mittwoch, 10:45 Uhr. Der Wettkampf der Frauen findet wie geplant am Mittwochmorgen um 8:00 Uhr statt. Sollte auch am Mittwoch eine Durchführung des Schwimmwettbewerbs nicht möglich sein, ist für beide Rennen der Freitag, der 2. August, als Ersatztermin vorgesehen. In diesem Fall kann die olympische Entscheidung erstmals als Duathlon, bestehend aus 5 Kilometern Laufen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen ausgetragen werden