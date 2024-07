Eine letzte Runde bei Olympischen Spielen, über die man noch Jahre sprechen wird. Als Alex Yee (GBR) die Glocke hörte, lag er 15 Sekunden hinter dem führenden Hayden Wilde (NZL) und sah einem zweiten olympischen Silber in Folge entgegen. Was dann geschah, war schlichtweg außergewöhnlich: Wilde begann zu leiden, und der Brite holte ihn langsam ein, überholte ihn kurz vor der letzten Kurve zum blauen Teppich und erreichte das Ziel als Erster.

Für Yee war es Ekstase, für den Neuseeländer Herzschmerz, während das Publikum Leo Bergere zu einer großartigen Bronzemedaille für sein Heimatland feierte.

„Ich habe mein Bestes auf der Laufstrecke gegeben“, sagte Yee. „Bei 5 km hatte ich eine wirklich schlechte Phase und dachte ehrlich gesagt, das Rennen sei vorbei, aber ich wollte mir eine letzte Chance geben und nicht aufgeben, für das,wofür ich so hart gearbeitet habe und was so viele andere Menschen mit mir erreicht haben. Ich schuldete es ihnen und mir selbst, es noch einmal zu versuchen. Bei Triathlon-Rennen geht es immer um drei Disziplinen, nicht nur um eine, deshalb war ich wirklich stolz darauf, im Rennen ein Animateur zu sein, eine Show abzuliefern und hoffentlich konnten die Leute es genießen. Zwischen dem zweiten und sechsten Kilometer hatte ich wahrscheinlich eine etwas schlechte Phase und dachte vielleicht in meinem Kopf, den zweiten Platz anzustreben, da die Jungs hinter mir ziemlich schnell aufschlossen. Vielleicht dachte ich, das wäre das Beste für mich. Ich wollte einfach nicht aufgeben, ich sagte mir wirklich bei 3 km, ich möchte mir einfach noch eine Chance geben.“

Aus dem Wasser kommend, lag Yee 27 Sekunden zurück, Wilde eine Minute zurück, knapp hinter Kristian Blummenfelt und Miguel Hidalgo, Csongor Lehmann schwamm effektiv blind, nachdem er in der ersten Runde sowohl Haube als auch Brille verloren hatte.

Alex Yee setzte sich schnell auf dem Rad an die Spitze und machte Tempo mit dem französischen Trio, Dylan McCullough und Jamie Riddle. Wilde arbeitete in den ersten Kilometern hart, um sich zurück ins Rennen zu kämpfen, und eine starke Gruppe mit Blummenfelt, Vilaca und GB’s Samuel Dickinson 13 Sekunden zurück. Beide Gruppen fuhren schnell, aber der Abstand verringerte sich in der Schlussphase, als Blummenfelt richtig Gas gab und sich in der vorletzten Runde zu einem 32-köpfigen rollenden Zug absoluter Medaillenanwärter zusammenschlossen.

Yee gab früh auf der Laufstrecke Gas und stellte den Rest des Feldes vor eine Herausforderung,Hauser und Vilaca versuchten, in Kontakt zu bleiben, Lehmann hielt tapfer durch, nachdem er sich wieder ins Geschehen eingemischt hatte.

Vorne hatte sich Hayden Wilde neben Yee gestellt und schien bereit, ein weiteres Katz-und-Maus-Spiel mit seinem besten Rivalen aufzubauen, diesmal legte er jedoch sofort den Hammer raus und schaffte es, dem Briten volle 10 Sekunden abzunehmen. Der Abstand wuchs von dort aus sogar noch geringfügig, als Wilde in seinen Rhythmus fand, Yee konnte nicht reagieren, war aber dem Kampf um Platz drei weit voraus.

Dann kam das Unvorstellbare. Gerade als Gold für den Neuseeländer sicher schien, griffen Hitze und Anstrengung zu,und Yee witterte Blut. 8,5 km vor dem Ziel begannen sich die Dinge auf den Pariser Straßen zu verschieben. Plötzlich betrug der Abstand weniger als zehn Sekunden, dann fünf, als sie zum letzten Mal den Saint-Germain-Boulevard erreichten. Vor der letzten Rechtskurve zum blauen Teppich war Yee an Wilde vorbei und von da an gab es kein Zurück mehr. Yee lief die letzten 1,45 km volle 20 Sekunden schneller als Wilde, um sich klar abzusetzen und das Ziel mit 6 Sekunden Vorsprung vor seinem am Boden zerstörten Sparringspartner zu erreichen, während Leo Bergere ein Brüllen ausstieß, als er die Bronzemedaille vor Le Corre sicherte.

Vasco Vilaca setzte sich in einem riesigen Sprintfinish gegen seinen jungen Teamkollegen Ricardo Batista durch, Matt Hauser wurde Siebter, Gonzalez, Tyler Mislawchuk und Miguel Hidalgo schlossen die Top 10 ab.