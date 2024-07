Es war ein Rennen wie kein anderes zuvor, und das Ergebnis überraschte die Straßen von Paris, als der französische Star Cassandre Beaugrand am Mittwochmorgen auf der Pont Alexandre III olympisches Gold gewann.

Das Schwimmen hatte das Feld bis an seine Grenzen gefordert, die Strömung forderte enorme Energiereserven auf dem Rückweg zum Ponton. Flora Duffy führte das Feld an.

Zu Beginn des Laufs führte Julie Derron mit Beth Potter und Emma Lombardi an der Seite von Beaugrand und lief gemeinsam durch die Straßen, während die beiden Herausfordererinnen Georgia Taylor-Brown und Flora Duffy reissen lassen mussten. Beaugrand sprengte das Feld auf dem letzten Kilometer zog davon.

Hinter ihr belegte die Schweizerin Julie Derron einen herausragenden zweiten Platz, die Britin Beth Potter den dritten vor Lombardi.

„Ich habe gerade meine ganze Familie gesehen und sie sind sehr emotional, also bin ich in Tränen ausgebrochen“, sagte Beaugrand. „Wenn du mich auch nur heute Morgen gefragt hättest, hätte ich es nicht geglaubt. Ich habe heute Morgen direkt vor dem Start gekotzt. Ich war in totaler Panik. Ich sagte mir immer wieder: ‚Cass, du kannst nicht wiederholen,was in Tokio passiert ist.‘ Aber ich sagte mir, dass ich seit 15 Jahren oder länger Triathlon mache, es ist nur ein weiteres Rennen und letztendlich nichts, was ich nicht schon kann. Ich habe daraus Selbstvertrauen geschöpft und wollte am Ende einfach keine Reue haben. Ich bin einfach glücklich, mich an meiner Vergangenheit gerächt zu haben. Es ist magisch, es ist die beste Strecke, die wir seit langem hatten, und ich weiß, dass alle anderen Athleten das auch so sehen. Es vor unserem Publikum zu machen, musste einfach sein, und ich kann es immer noch nicht glauben. Wenn du mich direkt nach Tokio gefragt hättest, hätte ich gesagt, dass ich es nie schaffen würde, aber ich habe es geschafft, und ich bin froh, dass meine Mentalität heute auf dem Punkt war und letztendlich meine größte Stärke.“

Flora Duffy gab das Schwimmtempo vom Startsignal an vor. Titelverteidigerin Flora Duffy setzte ein großes Ausrufezeichen, und als die Athletinnen an der Wende trieben, begann die Bermudianerin, gegen die Strömung anzugreifen. Als sich die Pontonrampe näherte, sah sogar Duffy so aus, als würde sie Schwierigkeiten haben, aber sie tauchte mit am Panton mit Vorsprung zu ihren Verfolgerininnen Bianca Seregni (ITA), Vittoria Lopes (BRA) auf, und Potter war bei Maya Kingma (NED).

In der zweiten Runde rückte Kingma im Feld auf, Beaugrand ebenso, da die US-Amerikanerin Kirsten Kasper ebenfalls gut unterwegs war, als sie sich zurück an Land und die Stufen in die Wechselzone hinauf zogen.

Radgruppen verschmelzen, Probleme entstehen. Duffy blieb eine Runde lang vorne weg, bevor sie von den Verfolgerinnen Beaugrand, Potter, Lisa Tertsch und Emma Lombardi eingefangen wurde. Zu den Top Ten gehörten nun Taylor Spivey (USA), Julie Derron, Laura Lindemann (GER) und Georgia Taylor-Brown (GBR), die US-Amerikanerin Taylor Knibb und die Britin Kate Waugh versuchten, sich mit Rückstand zurück ins Rennen zu bringen.

Lindemann, Kasper und Tertsch gehörten zu denjenigen, die nach einem Sturz zu Fall kamen, als Duffy versuchte, das Tempo mit Kingma zu erhöhen. Alle konnten weiterfahren, aber ihre Medaillenchancen waren effektiv beendet.

Jeanne Lehair, Manami Iijima, Lotte Miller und Ekaterina Shabalina beendeten ihre Rennen vorzeitig, da die rutschigen Bedingungen ihren Tribut forderten, und es galt, sich auf die letzte Runde zu konzentrieren, als die Glocke läutete und die Gedanken auf den 10-km-Lauf gerichtet waren.

Derron liefert Traumlauf. Es war die Schweizerin Derron, die als erste aus T2 kam, aber mit Kingma, Lombardi und Potter direkt an der Schulter mussten Taylor-Brown und Beaugrand eine kleine Lücke schließen, während Spivey im Feld zurückfiel.

Schnell reduzierte es sich auf die vier Stärksten des Tages, Derron behielt ihre Rolle als Schrittmacherin bei, Beaugrand,Potter und Lombardi sahen bis zur Schlussrunde alle gut aus, aber es waren die letzten 2,5 km, die die Zeit des Heimstars werden sollten.

Beaugrands Glaube wächst. Als der Schritt länger wurde und der Glaube wuchs, machte Derron den zweiten Platz zu ihrem eigenen, da Potter nicht auf einen Angriff reagieren konnte. Beaugrands letzte Rechtskurve auf den blauen Teppich wurde mit einem Brüllen von der Tribüne begrüßt und der Moment gehörte ihr ganz allein.

Es war ein 32:42-Lauf zum Titel, Derron und Potter komplettierten das Podium nur 6 Sekunden vor Lombardi. Duffy hatte sich von Taylor-Brown abgesetzt und wurde Fünfte, Kingma, Lindemann, Tertsch und Spivey rundeten die Top 10 der Olympischen Spiele in Paris 2024 ab.