„Die Anmeldungen für unsere Bewerbe 2025 sind nun alle geöffnet und eines ist jetzt schon klar: es wird unglaublich cool! Unser Fokus liegt nur noch auf dem Neufeld Triathlon, dem Gerasdorf Triathlon und dem Vienna Triathlon. Wir werden auch 2025 all unsere Leidenschaft in unsere Bewerbe legen um sie für Euch unvergesslich zu machen,“ so Veranstalter Robert Pscheidl zur Öffnung der Anmeldung für die Triathlon Bewerbe 2025. Der erste Nenngeldsprung findet bereits Ende November statt. Wer einen Start plant, sollte sich also zeitnah anmelden, denn „für die ersten 100 Anmeldungen haben wir eine besondere Aktion. Jeder Teilnehmer erhält unsere „FLEXTIME*“ (Versicherung im Wert von 10€) zu dem EarlyBird Preis Gratis“

Den Auftakt macht der Neufeld Triathlon am 6.-8. Juni 2025. Der 10. Gerasdorf Triathlon findet am 10. August statt. Krönender P3 Event Abschluss ist der Vienna Triathlon vom 12.-14. September.

Alle Informationen unter https://www.p3event-agentur.com