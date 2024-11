Amstetten bekommt einen neuen Stadttriathlon! In der Heimat der RATS Amstetten, einem der größten Nachwuchsvereine in Österreich mit Ausnahmeathleten wie Niklas Keller, kommt der Triathlon in die Stadt. Am 22. Juni steigt die Premiere dies Stadttriathlon Amstetten über die Fun-Distanz.

Der Bewerb, organisiert von den ehemaligen Organisatoren des Ausee Triathlons in Blindenmarkt, richtet sich vorwiegend an Einsteiger. Der Auftakt findet im neuen Stadtbad Amstetten statt. Geschwommen werden 300 Meter. Danach geht es ab aufs Rad. Nach einer Zufahrt von knapp zwei Kilometern folgen fünf Runden zu je 1,4 Kilometern. Die Gesamtdistanz liegt somit knapp über neun Kilometern. Gelaufen werden im Anschluss drei Runden zu je 1.000 Meter.

Zu lange? Absolut nicht! Die Distanzen sind für jeden schaffbar und die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Einsteiger in den Triathlon-Sport

Alle Informationen auf: https://www.triateamnoewest.at/stadt-tria-amstetten/

Wer beim Stadttriathlon Amstetten seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, kann gleich zwei Wochen später in Linz beim ALOHA TRI Linz das erlernte und erlebte festigen.