Die Digitalisierung schreitet auch in Österreich stetig voran. Nachdem die Deutsche Triathlon Union bereits auf das bewährte App System setzt, wird es auch 2025 in Österreich die Jahreslizenz nur noch in Form einer „App“ geben.

„Wir werden unser Lizenzsystem auf eine App-Applikation umstellen und ab Jänner 2025 keine Lizenzkarten mehr ausstellen. Jeder Athlet kann in Zukunft die Lizenz in der neuen Datenbank Phönix II selbst einsehen und seine Lizenz via App beim Veranstalter vorweisen, “ schreibt der ÖTRV in einer Information an alle Vereine.

Für die Vereinsverantwortlichen gibt es am 16. und 19. Dezember eine virtuelle Informationsveranstaltung mit allen Informationen zur neuen Datenbank.

ÖTRV Jahres-Lizenzgebühren 2025

ÖTRV Jahreslizenz Classic ab der Klasse U 23 (Jg. 2005 und älter) Jahresgebühr € 65,00

ÖTRV Jahreslizenz Classic für Jugend und Junioren (Jg. 2006 – 2009) Jahresgebühr € 34,00

ÖTRV Jahreslizenz Classic Schüler A – E: Die Schülerlizenzen (Jg. 2010– 2019) sind weiterhin kostenlos

ÖTRV Jahreslizenz Premium für Athleten ab dem Jg. 2005 und älter, die bei internationalen Rennen (World Triathlon/Europe Triathlon) starten Jahresgebühr € 86,00

Bei den Klassen Jugend und Junioren (2006 – 2009) wird für jene Athleten die international starten die vorgeschriebene ÖTRV Premium Lizenz mit einer Gebühr von € 55,00 verrechnet (z.B. Kaderathleten die im Europacup starten oder sich für eine int. Nachwuchsmeisterschaft qualifizieren)

Die ÖTRV Premium Lizenz für den ältesten Jahrgang Schüler A ist kostenlos.

Tages-Lizenzgebühren 2025

Die Tageslizenzen werden, entgegen der ÖTRV Jahreslizenz von den jeweiligen Landesverbänden eingehoben. Die Preise wurden seit 2020 nicht angehoben.

Kategorie 1 Nachwuchsbewerbe 0,00 € Kategorie 2 Staffel / Teambewerbe 2,00 € je Teilnehmer Kategorie 3 Funbewerbe bis 0,5 Km Schwimmen, 13,3 Km Rad, 3,3 Km Lauf 8,00 € Kategorie 4 Sprintdistanz / Multisport 12,00 € Kategorie 5 Olympische Distanz / Mitteldistanz 16,00 € Kategorie 6 Langdistanz 20,00 €

Für wen lohnt sich eine Jahreslizenz?