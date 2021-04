Die COVID-19 Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Der vielfache Wunsch, die Triathlon Saison 2021 ohne Einschränkungen zu starten ging leider nicht in Erfüllung. Die Situation zeigte sich im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt bereits positiver. Der ÖTRV unterstützt alle Triathlon-Veranstalter proaktiv in dieser herausfordernden Zeit und präsentierte knapp 50 Veranstaltern das COVID-19 Präventivkonzept für 2021.

Mit diesen Schritten sollen im heurigen Jahr Triathlon-Veranstaltungen ermöglicht werden

Einbindung von Testsystemen

Test spielen eine große Rolle bei der Durchführung von Veranstaltungen. Alle Athleten, Betreuer und Helfer werden dabei gleich behandelt, es erfolgt keine Unterscheidung in geimpfte und ungeimpfte Personen.

Antigen Test nicht älter als 72 Stunden vor Wettkampf-Start

PCR Test nicht älter als 72 Stunden vor Wettkampf-Start

Testmöglichkeit vor Ort wird den Veranstaltern dringend empfohlen. Gemäß World Triathlon soll dafür ein einheitlicher Betrag in der Höhe von zehn Euro vom Athlet bezahlt werden.

Die aktuell geltenden Hygienebestimmungen (FFP2 Masken, Abstand, …) sind einzuhalten.

Nur Spitzensport-Veranstaltung erlaubt

Triathlon-Veranstaltungen sind Spitzensport-Veranstaltungen. Aus diesem Grund sind für alle Teilnehmer eine Tages- oder Jahreslizenz des Österreichischen Triathlonverbandes erforderlich. Hobby und Schnupperbewerbe fallen unter Breitensport und sind aus diesem Grund aufgrund der behördlichen Verordnungen nicht möglich.

Maximal 200 Teilnehmer

Eine Veranstaltung darf nicht mehr wie 200 Teilnehmer haben. Jede Startwelle wird dabei als eigene Veranstaltung gesehen. Es muss ein entsprechender Abstand zwischen den Startwellen gegeben sein. In den Start/ZIelbereich und die Wechselzone dürfen nur Athleten und akkreditierte Personen. Zuschauer sind hier heuer – solange die Verordnungen der Bundesregierung gelten – in den Bereichen verboten.

Nur Online-Voranmeldung

Es ist keine Anmeldung vor Ort möglich.

FFP2 Maskenpflicht im Vorstartbereich, dafür Kleingruppenstart

im Vorstartbereich muss eine FFP2 Maske getragen werden. Im Startbereich darf diese abgenommen werden. In Kombination mit den Tests vor dem Bewerb ist ein Kleingruppenstart möglich. Ein Abstand von einem Meter ist allerdings beim Start einzuhalten.

Self-Service Labestellen

Entlang der Wettkampfstrecke sind Labestellen grundsätzlich bei Bewerben ab der Olympischen Distanz erlaubt. Die Verpflegung muss von den Athleten selbst genommen werden.

Wenn möglich keine Siegerehrung