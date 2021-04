Den stark besetzten IRONMAN 70.3 Texas konnte der Kanadier Lionel Sanders für sich entscheiden. Sanders gewann eine spannende Mitteldistanz nach 3:42:20 Stunden. Rang zwei holte sich der US-Amerikaner Ben Kanute in 3:43:21 Stunden, der sich im Zweikampf um Rang zwei knapp gegen Landsmann Sam Long (3:43:26 Stunden) durchsetzte.

Michael Weiss belegte in einer Zeit von 3:50:57 Stunden Rang 10. “Heute wär mehr wie Platz 10 drinnen gewesen. In der Wechselzone habe ich leider vergessen, meine Verpflegung für die zweite Hälfte der Radstrecke zu verstauen. Aufgrund der COVID-19 Protokolle läuft es morgens in der Wechselzone etwas hektischer ab. Aber ich bin froh, überhaupt an Rennen teilnehmen zu können!” so der Niederösterreicher im Ziel. Nach dem Radfahren lag Weiss auf Rang 7, spürte aber auf der Laufstrecke das Kaloriendefizit und lief schlussendlich auf Rang 10 über die Ziellinie.