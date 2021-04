Der Start in die Triathlon-Saison lässt noch auf sich warten. Die Schwimmbäder sind nach wie vor geschlossen, aber gemeinsam mit unserem Eventpartner ALOHA SPORT halten wir euch fit und geben ein Ziel.

Bevor die ersten realen Triathlon hoffentlich Ende Mai stattfinden werden, könnt ihr beim ALOHA SPORT Lockdown Tri eure Fitness unter Beweis stellen. “Wir möchten die ganze Familie für den Sport begeistern, den wir alle lieben. Aus diesem Grund bieten wir den ALOHA Lockdown TRI 2021 für die ganze Familie an. Wir bieten einen Sprinttriathlon, einen Triathlon über die Olympische Distanz und einen Event für Nachwuchsathleten an,” so Stefan Leitner, Trinews Herausgeber und ALOHA SPORT Veranstalter. Der erste ALOHA Lockdown Tri 2021 findet am 18. April 2021 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Zusätzlich wird ein Upgrade Paket angeboten, bei dem Athleten eine Finisher-Medaille und ein paar ALOHA SPORT Socken erhalten.

Das Schwimmen wird beim ALOHA SPORT Lockdown Tri simuliert. Ein Durchgang beinhaltet:

Einschwimmen: Hohes Knie (x 10 Wiederholungen pro Bein)

Schwimmen: Liegestütz (x 10 Wiederholungen)

Sichtung: Rückenheben (x 10 Wiederholungen)

Wendeboje: Sit-Ups mit Drehen (x 10 Wiederholungen pro Seite)

Sichtung: Rückenheben (x 10 Wiederholungen)

Schwimmen: Liegestütze (x 10 Wiederholungen)

Schwimmausstieg: Hohes Knie (x 10 Wiederholungen pro Bein)

Das Radfahren und Laufen kann sowohl Indoor wie auch Outdoor erfolgen. Wer an der Verlosung der Sachpreise teilnehmen möchte, muss die Richtigkeit seiner Daten validieren können.