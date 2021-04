Nach dem IRONMAN 70.3 Dubai geht die Rennsaison für den Niederösterreicher Michael Weiss weiter. Nach seinem Trainingslager auf Cozumel startet Weiss am Wochenende beim stark besetzten IRONMAN 70.3 Texas. In Texas, wo am vergangenen Wochenende bei einem NFL Spiel knapp 40.000 Zuseher in einem Stadion einem Spiel beiwohnten, trifft Weiss auf starke Konkurrenten vor allem aus Amerika. So geht Matthew Hanson mit der Startnummer 1 ins Rennen. Aus dem Austragungsland zusätzlich am Start stehen Sam Long, Sam Appleton und Ben Kanute. Ebenfalls an der Startlinie stehen wird Lionel Sanders (Kanada), der Deutsche Andreas Dreitz und Bart Aerneuts.