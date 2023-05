Das zweite WM-Serienrennen der Saison artete zu einer Regenschlacht aus. Kühl nasses Wetter erwartete die besten Kurzdistanz-Triathlet:innen der Welt in Yokohama (JPN). Für Österreichs Athleten lief es leider nicht ganz nach Plan. Julia Hauser landete auf Rang 31, Tanja Stroschneider auf Rang 48. Bei den Herren lief Leon Pauger ebenfalls auf den 48. Platz. Lisa Perterer und Luis Knabl (Sturz) mussten das Rennen leider frühzeitig beenden.

„Es war sicher mehr drinnen, aber es war einfach ein schwieriges Rennen für mich. Schwimmen war mega chaotisch und hektisch, da habe ich nie ein gescheiten Rhythmus für mich gefunden. Rad war ok, aber mir wurde nur mega kalt in den letzten zwei Runden. In der Wechselzone ist dann die vor mir dann auch noch gestürzt und ich habe halt stoppen und ausweichen müssen und dann hatte ich null Gefühl in den Füßen und bin dann fast als Letzte von meiner Gruppe raus. Und ja, die ersten zwei Laufrunden habe ich mal gebraucht, dass ich halbwegs meine Beine irgendwie spüre. “, so Hauser über ihren Rennverlauf. „Wenn einiges bisschen anderes gelaufen wäre wäre sicher eine besser Platzierung drinnen gewesen. Jetzt heißt es das Rennen mal abhaken, gut erholen und in zwei Wochen geht’s weiter“, blickt sie aber bereits wieder zuversichtlich auf den nächsten WM-Serienbewerb in Cagliari (ITA).

“Ein 55. Platz in Abu Dhabi, ein 48 Platz in Yokohama. Jeder Schritt nach vorne ist ein hartes Stück Arbeit. Es war seit Abu Dhabi definitiv ein guter Schritt nach vorne, aber es ist noch viel zu tun”, freut sich die Wienerin Tanja Stroschneider über ihre beste WM-Platzierung bis jetzt.

Die Siege gingen an Sophie Coldwell (GBR) und an den Olympiadritten bei den Herren, Hayden Wilde (NZL).