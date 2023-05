Susanne Aumair und Andreas Silberbauer krönten sich beim ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz zu den Siegern. Als Vorbereitungs-Event vor den Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz konnten die beiden Lokalmatadore ihre tolle Form unter Beweis stellen und feierten mit starken Leistungen in allen drei Disziplinen ihre Siege.

Aumair konnte dabei sogar einen Start-Ziel Sieg feiern. Als erste Dame wechselte sie auf die Radstrecke und lieferte auch hier bei sehr windigen – aber sonnigen – Wetterbedingungen die schnellste Radzeit ab. Gekrönte wurde ihre Leistung mit der mit Abstand schnellsten Laufzeit auf der hügeligen 5 Kilometer langen Strecke, die sie als einzige Dame unter 20 Minuten absolvieren konnte. Hinter Aumair sicherte sich Anja Weilguni Rang Zwei vor Birgit Mittenbühler aus Tirol.

Bei den Herren musste Andreas Silberbauer einige Sekunden nach dem Schwimmen aufholen. Herbert Enzinger aus Deutschland stieg als Führender aus dem Wasser und wechselte auf die flache, komplette gesperrte Bundesstrasse. Mit der absoluten schnellsten Radzeit legte Silberbauer den Grundstein zu seinem späteren Sieg. In einer absolut traumhaften Aeroposition konnte ihm auch der Wind wenig anhaben. Beim abschließenden Lauf liefen Silberbau und Enzinger gleich schnell und somit sicherte sich Silberbauer den Auftaktsieg vor Enzinger und Peter Müllner.

Flüchtlinge bereiten Wettkampfumgebung für Athleten vor

Insgesamt 18 Asylwerber der Unterkunfts- und Betreuungseinrichtung in Steyregg halfen zusammen mit ihren BBU-Betreuerinnen von Donnerstag bis Samstag mit, die Umgebung rund um den Badesee Steyregg für den Wettkampf und die Athleten zu rüsten. Von der Installation von Absperrungen über den Aufbau von Verpflegungszelten und Wechselzonen bis hin zur Kennzeichnung von Streckenabschnitten packte das multinationale Team voller Freude und Motivation mit an. Auch bei den Abbau- und Reinigungsarbeiten im Anschluss an den Triathlon wurde tatkräftig unterstützt.

“Den Bewohnerer der Betreuungseinrichtung hat die Unterstützung bei den Vorbereitungen für den Triathlon sehr viel Spaß gemacht! So konnten die Sportler und Zuseher das Event in vollen Zügen erleben und genießen. Wir freuen uns, gemeinsam einen Beitrag für diese tolle Veranstaltung geleistet zu haben”, so Frank Kaspar, Einrichtungsleiter der BBU Steyregg.

“Wir haben äußerst selten mit derart motivierten Helfern bei unseren Veranstaltungen zusammengearbeitet! Die Asylwerber haben nicht nur angepackt, sondern sich auch proaktiv eingebracht und ihr Know-how und Können gezeigt. Mit ihrer Freundlichkeit haben sie außerdem bei unseren Teilnehmern einen bleibenden Eindruck hinterlassen, die uns sehr positiv darauf angesprochen haben und zur tollen Integration in den ALOHA TRI Steyregg gratuliert haben”, bedankt sich das Veranstaltungsteam des ALOHA TRI Steyregg.